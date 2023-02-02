Не приговор: в Белгороде всех желающих бесплатно проверили на рак

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Областной центр медицинской профилактики организовал бесплатный онкоскрининг. Прошёл он на четвёртом этаже торгового центра «МегаГринн». Суть скрининга заключалась в следующем: в течение трёх минут врачи проверяли у всех желающих уровень холестерина и сахара в крови, артериальное и внутриглазное давление, а также индекс массы тела.
Наша задача — не выявить заболевание, а заподозрить его и направить пациента на обследование. Сегодня мы осматриваем кожные покровы, если есть какие-то проблемы — мы их куда следует направляем. Акция получилась очень масштабная, много желающих.
Галина Емельянова, заместитель главного врача центра
Желающих, мягко говоря, собралось действительно много. В основном это пожилые люди в группе риска, но были замечены люди и помоложе. Прямо в толпе ходит врач, измеряющий пульс и сатурацию — чтобы не отнимать лишнее время. С пациентами работают также психолог, терапевт, кардиолог.
По словам Емельяновой, всего в области на онкологическом учёте стоит порядка 45 тыс. пациентов. Ежегодно выявляют 7 тыс. случаев, причём 62,7% из них — на ранних стадиях.
Множество случаев, когда рак выявляли на ранней стадии и человек спасался. Сейчас онкозаболевание можно лечить и нужно лечить. Во всём мире это уже не приговор, а хроническое заболевание.
Галина Емельянова
Так, к обеду подозрение на онкозаболевание нашли у девяти белгородцев. Всех пациентов направили на дообследование — вполне вероятно, что кому-то из них это спасло жизнь.
Напомним, что Белгородская область стала второй по числу выявленных онкологических заболеваний. В региональном минздраве уточнили, что у 62% пациентов рак обнаруживают на первой или второй стадиях.