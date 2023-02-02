Не приговор: в Белгороде всех желающих бесплатно проверили на рак

Желающих, мягко говоря, собралось действительно много. В основном это пожилые люди в группе риска, но были замечены люди и помоложе. Прямо в толпе ходит врач, измеряющий пульс и сатурацию — чтобы не отнимать лишнее время. С пациентами работают также психолог, терапевт, кардиолог.