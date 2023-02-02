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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Не приговор: в Белгороде всех желающих бесплатно проверили на рак

2 февраля 2023, 13:35
Фото: Bel.ru
В преддверии Всемирного дня борьбы с раком белгородцам предложили пройти бесплатный онкоскрининг. Как рассказали врачи, такая практика спасает людям жизни.

Областной центр медицинской профилактики организовал бесплатный онкоскрининг. Прошёл он на четвёртом этаже торгового центра «МегаГринн». Суть скрининга заключалась в следующем: в течение трёх минут врачи проверяли у всех желающих уровень холестерина и сахара в крови, артериальное и внутриглазное давление, а также индекс массы тела.

Наша задача — не выявить заболевание, а заподозрить его и направить пациента на обследование. Сегодня мы осматриваем кожные покровы, если есть какие-то проблемы — мы их куда следует направляем. Акция получилась очень масштабная, много желающих.
Галина Емельянова, заместитель главного врача центра

Желающих, мягко говоря, собралось действительно много. В основном это пожилые люди в группе риска, но были замечены люди и помоложе. Прямо в толпе ходит врач, измеряющий пульс и сатурацию — чтобы не отнимать лишнее время. С пациентами работают также психолог, терапевт, кардиолог.

Фото: 1MI

По словам Емельяновой, всего в области на онкологическом учёте стоит порядка 45 тыс. пациентов. Ежегодно выявляют 7 тыс. случаев, причём 62,7% из них — на ранних стадиях. 

Множество случаев, когда рак выявляли на ранней стадии и человек спасался. Сейчас онкозаболевание можно лечить и нужно лечить. Во всём мире это уже не приговор, а хроническое заболевание.
Галина Емельянова

Так, к обеду подозрение на онкозаболевание нашли у девяти белгородцев. Всех пациентов направили на дообследование — вполне вероятно, что кому-то из них это спасло жизнь. 

Напомним, что Белгородская область стала второй по числу выявленных онкологических заболеваний. В региональном минздраве уточнили, что у 62% пациентов рак обнаруживают на первой или второй стадиях. 

Белгородская область стала второй в РФ по числу выявленных случаев онкозаболеваний
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