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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

На СГОКе приобрели передвижную эколабораторию для мониторинга качества воздуха

2 февраля 2023, 11:52
Фото: Стойленский ГОК
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) начал испытания передвижной экологической лаборатории для контроля состояния воздуха на территории комбината и за его пределами.

С помощью новой лаборатории концентрация веществ в атмосфере будет определяться на месте. Обработка результатов в режиме реального времени даст возможность сократить время анализов и повысить их точность, что позволит комбинату оперативно реагировать в случае выявления несоответствий или отклонения от норм.

Передвижная лаборатория оснащена современными приборами для исследования воздуха на содержание всех основных веществ, которые образуются в рамках производственного процесса.

Фото: Стойленский ГОК

С помощью передвижной лаборатории СГОК сможет осуществлять более двух тысяч измерений качества воздуха в год.

В 2022 году на СГОКе внедрили новую систему онлайн мониторинга качества воздуха и автоматическую систему контроля эмиссии на фабрике окомкования. Действуя в комплексе, системы позволяют предприятию комплексно контролировать экологическое воздействие.

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#Кристина Семенчук#Стойленский ГОК#Лаборатория#Замеры воздуха#Город#Белгородская область
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