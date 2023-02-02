На СГОКе приобрели передвижную эколабораторию для мониторинга качества воздуха

С помощью новой лаборатории концентрация веществ в атмосфере будет определяться на месте. Обработка результатов в режиме реального времени даст возможность сократить время анализов и повысить их точность, что позволит комбинату оперативно реагировать в случае выявления несоответствий или отклонения от норм.