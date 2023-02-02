На СГОКе приобрели передвижную эколабораторию для мониторинга качества воздуха

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
С помощью новой лаборатории концентрация веществ в атмосфере будет определяться на месте. Обработка результатов в режиме реального времени даст возможность сократить время анализов и повысить их точность, что позволит комбинату оперативно реагировать в случае выявления несоответствий или отклонения от норм.
Передвижная лаборатория оснащена современными приборами для исследования воздуха на содержание всех основных веществ, которые образуются в рамках производственного процесса.
С помощью передвижной лаборатории СГОК сможет осуществлять более двух тысяч измерений качества воздуха в год.
В 2022 году на СГОКе внедрили новую систему онлайн мониторинга качества воздуха и автоматическую систему контроля эмиссии на фабрике окомкования. Действуя в комплексе, системы позволяют предприятию комплексно контролировать экологическое воздействие.