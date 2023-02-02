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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Мусоровоз в Белгородской области въехал в столб и опрокинулся

2 февраля 2023, 12:07
Фото: УГИБДД по Белгородской области
Авария произошла накануне в Губкине на территории «Флагмана». Водитель машины пострадал. Подробности сообщили в региональном управлении МВД.
Сюжет
ДТП

Вечером 1 февраля в Губкине в ДТП попал мусоровоз. Машина в районе «Флагмана» съехала в кювет, врезалась в столб ЛЭП и опрокинулась. Пострадал 49-летний водитель.

Ещё одна авария произошла накануне в Белгороде. На ул. 3-го Интернационала Chevrolet сбил 70-летнюю женщину. Пенсионерка в момент ДТП шла по нерегулируемому переходу.

Ранее стало известно об ещё одной аварии с пострадавшими, произошла она в Воронежской области. В тройное ДТП попали пассажирский автобус, большегруз и Volvo. За рулём легковушки был белгородец. Он и его пассажир получили травмы.

Фото: УГИБДД по Белгородской области
Белгородец пострадал в тройном ДТП с автобусом и большегрузом в Воронежской области
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#Инна Рогова#ДТП#Мусоровоз#Флагман#Пешеход#Происшествия#Белгородская область#Губкин#Белгород
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