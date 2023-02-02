Мусоровоз в Белгородской области въехал в столб и опрокинулся

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Вечером 1 февраля в Губкине в ДТП попал мусоровоз. Машина в районе «Флагмана» съехала в кювет, врезалась в столб ЛЭП и опрокинулась. Пострадал 49-летний водитель.
Ещё одна авария произошла накануне в Белгороде. На ул. 3-го Интернационала Chevrolet сбил 70-летнюю женщину. Пенсионерка в момент ДТП шла по нерегулируемому переходу.
Ранее стало известно об ещё одной аварии с пострадавшими, произошла она в Воронежской области. В тройное ДТП попали пассажирский автобус, большегруз и Volvo. За рулём легковушки был белгородец. Он и его пассажир получили травмы.