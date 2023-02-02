Мэрия Белгорода закупает травосмеси на миллион рублей

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Согласно документам закупки, управление муниципального заказа администрации Белгорода покупает травосмеси за 1 046 400 рублей. Под «травосмесью» понимаются 4 тыс. килограммов семян многолетних трав, таких как:
Отмечается, что всхожесть семян должна составлять минимум 85%. Дата сбора семян, входящих в состав смеси, должна быть не ранее 2022 года. Срок годности — не менее 12 месяцев.
Доставить и разгрузить товар поставщик должен на ул. Серафимовича, 82. Сам товар, согласно контракту, необходимо упаковать в полипропиленовые мешки, объём каждого — не менее 20 килограммов.
Разместили закупку 26 января. Последний срок подачи заявок — 2 февраля этого года.