Лучший образовательный центр появится в Белгородской области до конца 2025 года

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
В новой школе будут использованы передовые технологии, методы обучения и практики. А работать в новом образовательном учреждении будут специальные педагоги, которые заранее пройдут программу повышения квалификации и стажировку в ведущих общеобразовательных организациях.
В разработке учебного процесса будут опираться на опыт учреждения «Летово». По словам главы региона, в этой школе используют лучшие мировые практики организации учебного процесса, не делят детей по профилям и помогают им развивать свои таланты.
Наша задача — построить не частную закрытую школу, а сделать ее ресурсным центром для всех 554 школ области, чтобы дать возможность развиваться всем белгородским детям.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области