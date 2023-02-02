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Posted Сегодня, 18:56

Published Сегодня, 18:56

Modified Сегодня, 18:58

Updated Сегодня, 18:58

Лучший образовательный центр появится в Белгородской области до конца 2025 года

2 февраля 2023, 18:56
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Всех будущих преподавателей нового образовательного учреждения будут обучать дополнительным навыкам. Центр построят по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В новой школе будут использованы передовые технологии, методы обучения и практики. А работать в новом образовательном учреждении будут специальные педагоги, которые заранее пройдут программу повышения квалификации и стажировку в ведущих общеобразовательных организациях.

В разработке учебного процесса будут опираться на опыт учреждения «Летово». По словам главы региона, в этой школе используют лучшие мировые практики организации учебного процесса, не делят детей по профилям и помогают им развивать свои таланты.

Наша задача — построить не частную закрытую школу, а сделать ее ресурсным центром для всех 554 школ области, чтобы дать возможность развиваться всем белгородским детям.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

 

Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Школа «Летово» адаптирует образовательные программы для Белгородской области
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#Александра Склярова#Образование#Новости Белгорода#Губернатор#Образовательный центр#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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