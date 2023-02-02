Когда беженцы из Украины получат обещанные в Белгородской области детские выплаты?

Posted Сегодня, 20:25
Published Сегодня, 20:25
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» мужчина поинтересовался у Вячеслава Гладкова, когда беженцам из Украины поступят обещанные ежемесячные детские выплаты в размере 4 000 рублей.
Глава региона отметил, что средства переведут сразу, как только они поступят из Москвы.
Всё, что от нас зависит, мы сделали: составили списки, отправили в федеральный центр. Ждём поступления денег из Москвы. Как только они придут, мы сразу вам перечислим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что в Белгородской области беженцам переводят ряд выплат: единовременные и ежемесячные. Выплаты поступают гражданам на лицевые счета, которые открыты в кредитных организациях Российской Федерации. Все средства направляют из федерального бюджета.