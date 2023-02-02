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Posted Сегодня, 20:25

Published Сегодня, 20:25

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Когда беженцы из Украины получат обещанные в Белгородской области детские выплаты?

2 февраля 2023, 20:25
Фото: 1MI
Выплата в 4 000 рублей положена тем беженцам, у которых есть несовершеннолетний ребёнок. Выплаты поступят уже в ближайшее время, сообщил в прямом эфире Вячеслав Гладков.
Сюжет
Выплаты

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» мужчина поинтересовался у Вячеслава Гладкова, когда беженцам из Украины поступят обещанные ежемесячные детские выплаты в размере 4 000 рублей.

Глава региона отметил, что средства переведут сразу, как только они поступят из Москвы.

Всё, что от нас зависит, мы сделали: составили списки, отправили в федеральный центр. Ждём поступления денег из Москвы. Как только они придут, мы сразу вам перечислим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Отметим, что в Белгородской области беженцам переводят ряд выплат: единовременные и ежемесячные. Выплаты поступают гражданам на лицевые счета, которые открыты в кредитных организациях Российской Федерации. Все средства направляют из федерального бюджета.

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#Александра Склярова#Общество#Выплаты#Беженцы#Детские выплаты#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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