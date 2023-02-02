Какие повреждённые при обстреле белгородские дома восстановят за 9,4 млрд рублей?

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Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:49
Вчера, 1 февраля, стало известно, что Белгородская область получит 9,4 млрд рублей на строительство домов для жителей приграничья. Эти средства будут выделены из федерального бюджета. В регион их направят в ближайшее время.
Утром 2 февраля на личной странице в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал белгородцам, на восстановление каких домов будут потрачены выделенные правительством деньги.
Эта мера коснется тех домов, которые полностью разрушены. Те, которые получили частичные разрушения, мы восстанавливаем сами за счет областных средств. И тех домов, которые находятся в 15 населенных пунктах, где объявлен режим ЧС. Туда уже давно, почти год, не заходят люди, дома которых постоянно подвергаются обстрелам и разрушаются от холода и сырости, к сожалению.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что ранее глава региона неоднократно заявлял жителям, что ждёт финансовой помощи от правительства РФ. С такой просьбой он обращался к президенту России Владимиру Путину.