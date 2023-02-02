Какие многоквартирные дома в Белгородской области ожидает ремонт в 2023 году?

По информации ведомства, в 2023 году в области планируют капитально отремонтировать 192 многоквартирных дома. Работы на объектах должны стартовать в апреле. Больше всего многоэтажек отремонтируют в Белгороде — 62. Кроме того, планируется провести работы на восьми дополнительных МКД, капремонт которых перенесли на более ранний срок. До 1 марта жильцы должны уточнить спорные моменты и принять окончательное решение на общем собрании собственников.