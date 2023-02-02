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Published Сегодня, 07:43

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Какие многоквартирные дома в Белгородской области ожидает ремонт в 2023 году?

2 февраля 2023, 07:43
Фото: 1MI
В регионе в текущем году планируют капитально отремонтировать 192 многоквартирных дома. О каких многоэтажках идёт речь, «Бел.Ру» рассказали в Фонде содействия реформированию ЖКХ Белгородской области.

По информации ведомства, в 2023 году в области планируют капитально отремонтировать 192 многоквартирных дома. Работы на объектах должны стартовать в апреле. Больше всего многоэтажек отремонтируют в Белгороде — 62. Кроме того, планируется провести работы на восьми дополнительных МКД, капремонт которых перенесли на более ранний срок. До 1 марта жильцы должны уточнить спорные моменты и принять окончательное решение на общем собрании собственников.

Какие дома отремонтируют в Белгородской области в 2023 году

Алексеевский горокруг (город Алексеевка)

  1. ул. Мостовая, 16
  2. ул. Ст.Разина ул, 50
  3. пер. Южный пер, 3
  4. п. Ольминского, 2г

Белгород

  1. ул. 5 Августа, 20а
  2. ул. Александра Невского, 1а
  3. пр. Б.Хмельницкого, 112
  4. Б.Хмельницкого пр-кт, 124
  5. Белгородский пр-кт, 65а
  6. Белгородский пр-кт, 71
  7. Белгородский пр-кт, 88
  8. ул. Ватутина, 2б
  9. ул. Вокзальная, 33
  10. ул. Гагарина, 21
  11. ул. Гагарина, 25
  12. ул. Гагарина, 29
  13. ул. Горького, 2в
  14. ул. Горького, 2д
  15. Гражданский пр-кт, 5
  16. Губкина ул, 14 г.
  17. Заводской 1-й пер, 6а
  18. Заводской 1-й пер, 10
  19. Князя Трубецкого ул, 39а
  20. Котлозаводская ул, 21а
  21. Котлозаводская ул, 21б
  22. Кутузова ул, 1
  23. Михайловское ш, 32а
  24. Михайловское ш, 36
  25. Мичурина ул, 62а
  26. Мичуринский 1-й пер, 6
  27. Мичуринский 1-й пер, 16
  28. Молодёжная ул, 6
  29. Молодёжная ул, 8
  30. Молодёжная ул, 12
  31. Народный б-р, 43
  32. Некрасова ул, 5б/8
  33. Некрасова ул, 32
  34. Октябрьская ул, 82
  35. Победы ул, 18
  36. Попова ул, 30
  37. Попова ул, 42
  38. Попова ул, 48
  39. Преображенская ул, 9
  40. Преображенская ул, 72а
  41. Преображенская ул, 74
  42. Привольная ул, 20
  43. Привольная ул, 24
  44. Пушкина ул, 26
  45. Садовая ул, 29
  46. Садовая ул, 65б
  47. Славы пр-кт, 21а
  48. Славы пр-кт, 23а
  49. Славы пр-кт, 47
  50. Славы пр-кт, 67
  51. Славы пр-кт, 74
  52. Центральная 1-я ул, 1
  53. Центральная 1-я ул, 3
  54. Центральная 2-я ул, 4
  55. Щорса пер, 20
  56. Щорса ул, 1
  57. Щорса ул, 23
  58. Щорса ул, 25
  59. Щорса ул, 27
  60. Щорса ул, 35
  61. Щорса ул, 37
  62. Б.Хмельницкого пр-кт, 203
Фото: 1MI

Белгородский район

  1. Бессоновка с, Гагарина ул, 2
  2. Бессоновка с, Гагарина ул, 3
  3. Бессоновка с, Гагарина ул, 4
  4. Бессоновка с, Гагарина ул, 5
  5. Красный Октябрь с, Гагарина ул, 16
  6. Красный Октябрь с, Гагарина ул, 18
  7. Майский п, Садовая ул, 8
  8. Разумное пгт, Железнодорожная ул, 15
  9. Разумное пгт, Железнодорожная ул, 16
  10. Разумное пгт, Филиппова ул, 1
  11. Таврово с, Заводская ул, 15
  12. Борисовка п, Первомайская ул, 21

Валуйский горокруг (Валуйки)

  1. Курячего ул, 24/1
  2. Курячего ул, 24/10
  3. Курячего ул, 24/11
  4. Курячего ул, 24/12
  5. Курячего ул, 24/13
  6. Курячего ул, 24/2
  7. Курячего ул, 24/3

Вейделевский район

  1. Вейделевка п, Мира ул, 75

Волоконовский район (Волоконовка)

  1. 60 лет Октября ул, 2
  2. Комсомольская ул, 36а
  3. Комсомольская ул, 38а
  4. Ленина ул, 60а

Грайворонский горокруг (Грайворон)

  1. Жукова ул, 2
  2. Мира ул, 24
  3. Мира ул, 30

Губкинский горокруг

  1. Губкин г, Горняков пр-кт, 5
  2. Губкин г, Горького ул, 8а
  3. Губкин г, Комсомольская ул, 33
  4. Губкин г, Комсомольская ул, 55
  5. Губкин г, Комсомольская ул, 57
  6. Губкин г, Лазарева ул, 1
  7. Губкин г, Лазарева ул, 8
  8. Губкин г, Лазарева ул, 10
  9. Губкин г, Лазарева ул, 11
  10. Губкин г, Лазарева ул, 12
  11. Губкин г, Лазарева ул, 24
  12. Губкин г, Лазарева ул, 26
  13. Губкин г, Ленина ул, 8
  14. Губкин г, Лизы Чайкиной ул, 1/14
  15. Губкин г, Лизы Чайкиной ул, 13
  16. Губкин г, Мира ул, 15
  17. Губкин г, Народная ул, 3
  18. Губкин г, Народная ул, 25
  19. Губкин г, Новая ул, 1
  20. Губкин г, Пильчикова ул, 24
  21. Губкин г, Пролетарская ул, 4
  22. Губкин г, Раевского ул, 6
  23. Губкин г, Раевского ул, 17
  24. Губкин г, Раевского ул, 19
  25. Губкин г, Советская ул, 21а
  26. Губкин г, Фрунзе ул, 2в
  27. Губкин г, Фрунзе ул, 13а
  28. Губкин г, Центральная ул, 58а
  29. Губкинский р-н, Троицкий п, Молодежная ул, 1
  30. Губкинский р-н, Троицкий п, Молодежная ул, 5
  31. Губкинский р-н, Троицкий п, Молодежная ул, 11
  32. Губкинский р-н, Троицкий п, Парковая ул, 8
  33. Губкинский р-н, Троицкий п, Парковая ул, 10
  34. Губкинский р-н, Троицкий п, Центральная ул, 5

Ивнянский район (Ивня)

  1. Мира ул, 4
  2. Мира ул, 6
  3. Верхопенье с, Белгородская ул, 23в

Корочанский район

  1. Бехтеевка с, Дорошенко ул, 3
  2. Бехтеевка с, Дорошенко ул, 3а
  3. Бехтеевка с, Дорошенко ул, 3б
  4. Бехтеевка с, Дорошенко ул, 3в

Красногвардейский район

  1. Калиново с, Центральная ул, 2
  2. Калиново с, Центральная ул, 4

Краснояружский район

  1. Красная Яруга п, Центральная ул, 82

Новооскольский горокруг (Новый Оскол)

  1. Кооперативный пер, 16
  2. Кооперативный пер, 28
  3. Кооперативный пер, 30
  4. Красноармейская ул, 5
  5. Красноармейская ул, 7
  6. Ленина ул, 70
  7. Пушкина ул, 15
  8. Славы ул, 12/1
  9. Славы ул, 63

Прохоровский район

  1. Прохоровка пгт, Советская ул, 49
  2. Прохоровка пгт, Первомайская ул, 76

Ракитянский район (Ракитное)

  1. Коммунаров ул, 11А
  2. Пролетарская ул, 45
  3. Пролетарская ул, 46
  4. Сельхозтехники ул, 4

Ровеньский район

  1. Ровеньки п, Гагарина ул, 129

Старооскольский горкруг (Старый Оскол)

  1. Весенний мкр, 1
  2. Весенний мкр, 2
  3. Весенний мкр, 19
  4. Весенний мкр, 21
  5. Жукова мкр, 29А
  6. Жукова мкр, 29б
  7. Жукова мкр, 30
  8. Жукова мкр, 30а
  9. Конева мкр, 2
  10. Конева мкр, 6
  11. Конева мкр, 10
  12. Конева мкр, 11
  13. Конева мкр, 13
  14. Королева мкр, 6
  15. Королева мкр, 8
  16. Королева мкр, 31
  17. Космос мкр, 3а
  18. Космос мкр, 4
  19. Макаренко мкр, 6
  20. Рудничный мкр, 1

Чернянский район

  1. Чернянка п, Магистральная ул, 3
  2. Чернянка п, Строительная ул, 16

Шебекинский горокруг

  1. Шебекино г, Генерала Шумилова ул, 19
  2. Шебекино г, Железнодорожная ул, 7
  3. Шебекино г, Ленина ул, 78
  4. Шебекино г, Луговая ул, 5
  5. Шебекино г, Парковая ул, 5
  6. Шебекино г, Парковая ул, 9
  7. Шебекино г, Свободы ул, 32
  8. Шебекино г, Свободы ул, 34
  9. Шебекино г, Свободы ул, 38
  10. Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул,
  11. Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, 18
  12. Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, 26

Яковлевский горокруг (Строитель)

  1. 5 Августа ул, 2
  2. 5 Августа ул, 12
  3. Ленина ул, 10а
  4. Промышленная ул, 40
  5. Центральная ул, 2

Внеплановые

  1. Шебекино г, Генерала Шумилова ул, 20  
  2. Шебекино г, Генерала Шумилова ул, 23  
  3. Шебекино г, Железнодорожная ул, 8  
  4. Шебекино г, Матроса Шарапова ул, 8  
  5. Шебекино г, Парковая ул, 1  
  6. Шебекино г, Рабочий пер, 1  
  7. Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, 72-й Гвардейской Дивизии ул, 84 
  8. Яковлевский г. о. Строитель г, Ленина ул, 4 
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#Мкд#Фонд реформирования жкх#Эксклюзив#Белгородская область#Кристина Семенчук#Капитальный ремонт#Общество
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