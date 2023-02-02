Какие многоквартирные дома в Белгородской области ожидает ремонт в 2023 году?

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
По информации ведомства, в 2023 году в области планируют капитально отремонтировать 192 многоквартирных дома. Работы на объектах должны стартовать в апреле. Больше всего многоэтажек отремонтируют в Белгороде — 62. Кроме того, планируется провести работы на восьми дополнительных МКД, капремонт которых перенесли на более ранний срок. До 1 марта жильцы должны уточнить спорные моменты и принять окончательное решение на общем собрании собственников.
Алексеевский горокруг (город Алексеевка)
Белгород
Белгородский район
Валуйский горокруг (Валуйки)
Вейделевский район
Волоконовский район (Волоконовка)
Грайворонский горокруг (Грайворон)
Губкинский горокруг
Ивнянский район (Ивня)
Корочанский район
Красногвардейский район
Краснояружский район
Новооскольский горокруг (Новый Оскол)
Прохоровский район
Ракитянский район (Ракитное)
Ровеньский район
Старооскольский горкруг (Старый Оскол)
Чернянский район
Шебекинский горокруг
Яковлевский горокруг (Строитель)
Внеплановые