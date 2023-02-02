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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Белгородца задержали в Италии по подозрению в выводе денег с реконструкции моста

2 февраля 2023, 11:01
Фото: 1MI
Артём Бурцев стал фигурантом дела о преступном выводе денег с реконструкции инфраструктуры в Орле. Задержание состоялось ещё в ноябре, однако детали сообщили недавно, пишет «Орелtimes».

В Орле раскрыли преступную схему вывода денег с реконструкции Красного моста. В участии в этой схеме подозревают белгородца Артёма Бурцева. СМИ называют его товарищем советника орловского губернатора Сергея Лежнева.

Бурцева объявляли в розыск — он бежал. Белгородца обвиняют в неправомерном обороте средств платежей.

По версии следствия, Артём Бурцев вместе с другими обвиняемыми оформляли банковские карты на 13 подставных москвичей. Жители столицы согласились на регистрацию на их имя юрлиц и получения электронных платежей — за вознаграждение. Впоследствии через эти карты выводились 179 млн рублей.

Все незаконно заработанные деньги успели потратить. Например, на них покупали элитные иномарки. Сейчас уголовное дело рассматривается в Советском райсуде Орла.

Белгородца Артёма Бурцева уже нашли. Сначала он уехал в Чехию через Украину, а после — отправился в Италию. Там его 30 ноября 2022 года и задержал Интерпол.

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#Ася Дугнист#Белгородская область#Орёл#Артём Бурцев#Преступление#Преступная группа#Розыск#Интерпол#Райсуд#Происшествия
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