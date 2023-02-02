Белгородца задержали в Италии по подозрению в выводе денег с реконструкции моста

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В Орле раскрыли преступную схему вывода денег с реконструкции Красного моста. В участии в этой схеме подозревают белгородца Артёма Бурцева. СМИ называют его товарищем советника орловского губернатора Сергея Лежнева.
Бурцева объявляли в розыск — он бежал. Белгородца обвиняют в неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, Артём Бурцев вместе с другими обвиняемыми оформляли банковские карты на 13 подставных москвичей. Жители столицы согласились на регистрацию на их имя юрлиц и получения электронных платежей — за вознаграждение. Впоследствии через эти карты выводились 179 млн рублей.
Все незаконно заработанные деньги успели потратить. Например, на них покупали элитные иномарки. Сейчас уголовное дело рассматривается в Советском райсуде Орла.
Белгородца Артёма Бурцева уже нашли. Сначала он уехал в Чехию через Украину, а после — отправился в Италию. Там его 30 ноября 2022 года и задержал Интерпол.