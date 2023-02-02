Громко отметившая свой день рождения белгородка напугала полгорода

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Ранее мы писали, что в центре Белгорода кто-то в ночь на 2 февраля запустил запрещённый фейерверк. Произошло это около полуночи на перекрёстке улиц Попова и Маяковского — местные жители сильно испугались.
Правоохранители нашли виновницу ночного переполоха. Белгородке исполнилось 20 лет, и она решила начать свой праздник громко и масштабно. Поэтому девушка запустила салют в свою честь.
Нарушение приняли за мелкое хулиганство и составили на именинницу административное дело по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ. Так что очередной год жизни принёс девушке уже много нового. В том числе её ждёт наказание в виде штрафа (от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей) или административного ареста до 15 суток.
Напомним, салют в Белгородской области под запретом ещё с весны 2022 года — после введения «жёлтого» уровня террористической опасности.