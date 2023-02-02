Громко отметившая свой день рождения белгородка напугала полгорода

Нарушение приняли за мелкое хулиганство и составили на именинницу административное дело по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ. Так что очередной год жизни принёс девушке уже много нового. В том числе её ждёт наказание в виде штрафа (от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей) или административного ареста до 15 суток.