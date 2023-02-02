Это командировка: в мэрии Белгорода подтвердили труд бюджетников на засечной черте

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Не так давно в сети стала распространяться информация о том, что работников администрации и муниципальных предприятий привлекали к строительству оборонительных сооружений. Как поделился с журналистами мужчина, дело было так:
Всего было около 200 человек. После нас посадили в автобус, и мы поехали работать. Все работы добровольно-принудительные, и отказаться от них нереально. Обещают нам платить по 500 рублей в час.
Редакция «Бел.Ру» направила в мэрию официальный запрос, чтобы узнать, соответствует ли данная информация действительности и привлекали ли сотрудников Белгорблагоустройства к рытью окопов в приграничных районах. Ответ в администрации дали следующий:
Ряд сотрудников МБУ «Управление Белгорблагоустройство» были направлены в служебную командировку для участия в мероприятиях по гражданской обороне с соблюдением положений Трудового кодекса РФ, регламентирующих их направление в командировку.
На вопросы о заработной плате и сроках её получения в мэрии ответили, что данная тема «не в их компетенции».
Отметим также, что от строителей засечной черты поступали жалобы на то, что им якобы не платят зарплату. Также сообщалось, что для рытья окопов привлекают мобилизованных.