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Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Это командировка: в мэрии Белгорода подтвердили труд бюджетников на засечной черте

2 февраля 2023, 10:08
Фото: страница губернатора Гладкова в соцсетях

В мэрии Белгорода подтвердили труд работников Белгорблагоустройства на засечной черте

Мэрия Белгорода в ответе на официальный запрос «Бел.Ру» сообщила, что ряд сотрудников Белгорблагоустройства отправился на строительство засечной черты в рамках «служебной командировки».

Не так давно в сети стала распространяться информация о том, что работников администрации и муниципальных предприятий привлекали к строительству оборонительных сооружений. Как поделился с журналистами мужчина, дело было так:

Всего было около 200 человек. После нас посадили в автобус, и мы поехали работать. Все работы добровольно-принудительные, и отказаться от них нереально. Обещают нам платить по 500 рублей в час.

Редакция «Бел.Ру» направила в мэрию официальный запрос, чтобы узнать, соответствует ли данная информация действительности и привлекали ли сотрудников Белгорблагоустройства к рытью окопов в приграничных районах. Ответ в администрации дали следующий:

Ряд сотрудников МБУ «Управление Белгорблагоустройство» были направлены в служебную командировку для участия в мероприятиях по гражданской обороне с соблюдением положений Трудового кодекса РФ, регламентирующих их направление в командировку.

На вопросы о заработной плате и сроках её получения в мэрии ответили, что данная тема «не в их компетенции».

Отметим также, что от строителей засечной черты поступали жалобы на то, что им якобы не платят зарплату. Также сообщалось, что для рытья окопов привлекают мобилизованных. 

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#Артем Черненко#Приграничье#Засечная черта#Мэрия#Спецоперация#Эксклюзив#Белгородская область#Новости Белгорода
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