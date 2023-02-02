«Чёрным риелторам» в Белгородской области сорвали сделку на 5 млн рублей

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Двоих жителей Губкина подозревают в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). «Чёрные риелторы» искали людей, у которых есть дорогая недвижимость и у которых проблемы с алкоголем.
Таких мужчин губкинцы нашли в Старом Осколе. В мае 2021 года они уговаривали пьяных собеседников продать свои квартиры стоимостью более 5 млн рублей и переехать в ветхий частный дом.
Довести незаконную сделку до конца помешали оперативники. Полицейские и росгвардейцы задержали губкинцев. Сейчас правоохранители устанавливают, замешаны ли подозреваемые в других преступлениях.
Один фигурант дела сейчас находится под подпиской о невыезде. Второй задержан.