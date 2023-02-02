«Чёрным риелторам» в Белгородской области сорвали сделку на 5 млн рублей

В Белгородской области задержали «чёрных риелторов» на попытке мошенничества

Предприимчивые мужчины искали граждан, у которых есть дорогостоящая недвижимость и которые любят выпить. Они уговаривали собеседников продать квартиры и переехать в ветхий дом. К счастью, довести задуманное до конца не удалось. Подробности сообщили в УМВД.