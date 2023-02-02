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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

«Чёрным риелторам» в Белгородской области сорвали сделку на 5 млн рублей

2 февраля 2023, 14:03
Фото: 1MI

В Белгородской области задержали «чёрных риелторов» на попытке мошенничества

Предприимчивые мужчины искали граждан, у которых есть дорогостоящая недвижимость и которые любят выпить. Они уговаривали собеседников продать квартиры и переехать в ветхий дом. К счастью, довести задуманное до конца не удалось. Подробности сообщили в УМВД.

Двоих жителей Губкина подозревают в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). «Чёрные риелторы» искали людей, у которых есть дорогая недвижимость и у которых проблемы с алкоголем.

Таких мужчин губкинцы нашли в Старом Осколе. В мае 2021 года они уговаривали пьяных собеседников продать свои квартиры стоимостью более 5 млн рублей и переехать в ветхий частный дом.

Довести незаконную сделку до конца помешали оперативники. Полицейские и росгвардейцы задержали губкинцев. Сейчас правоохранители устанавливают, замешаны ли подозреваемые в других преступлениях.

Один фигурант дела сейчас находится под подпиской о невыезде. Второй задержан.

«Чёрных риелторов», которые продавали квартиры через двойников владельцев, поймали в Белгородской области
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#Инна Рогова#Чёрные риелторы#Мошенничество#Квартиры#Дом#Пьяные#Происшествия#Белгородская область#Губкин#Старый Оскол
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