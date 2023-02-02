Белгородцы в Индии: один день на пляже в Гоа

Все по-разному переживают известные события. Можно поддерживать их или относиться отрицательно, но лишь немногие россияне вынуждены физически сталкиваться с их последствиями. Белгородцы столкнулись. Потеря сна — обычное дело, когда просыпаешься под звук работы ПВО. Чтобы вернуть себе покой, Юрий и Александра решили провести какое-то время за границей, облюбовав для себя жаркий индийский берег. Прямой перелёт из Москвы совсем недёшев, так что, посетив на пути Ереван, Абу-Даби и Мумбаи, наши люди оказались в Гоа, прожили там несколько месяцев и теперь готовы рассказать о жизни вдали от Белгорода.