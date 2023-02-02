Белгородцы в Индии: один день на пляже в Гоа

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Все по-разному переживают известные события. Можно поддерживать их или относиться отрицательно, но лишь немногие россияне вынуждены физически сталкиваться с их последствиями. Белгородцы столкнулись. Потеря сна — обычное дело, когда просыпаешься под звук работы ПВО. Чтобы вернуть себе покой, Юрий и Александра решили провести какое-то время за границей, облюбовав для себя жаркий индийский берег. Прямой перелёт из Москвы совсем недёшев, так что, посетив на пути Ереван, Абу-Даби и Мумбаи, наши люди оказались в Гоа, прожили там несколько месяцев и теперь готовы рассказать о жизни вдали от Белгорода.
Бежит к морю, избавляясь от опостылевших зимних вещей! Давайте сегодня проведём обычный день на пляже Гоа, поставим солнечную точку отсчёта, чтобы потом углубиться в реалии повседневной жизни.
Индия — огромная страна, поделённая на 28 штатов, некоторые из которых по размеру крупнее, чем Германия или Италия.
Штат Гоа — самый маленький из всех, и жизнь здесь чище и спокойнее, чем в остальной Индии. Бывшая португальская колония сегодня является чем-то вроде образцового кусочка необъятной страны, где созданы условия для отдыха.
Чистые песчаные пляжи протяжённостью около ста километров способны привести в восторг почти любого приезжего. Разница между пляжами заметна не сразу, пологость дна, наличие приличных кафе и плотность отдыхающих — главные критерии их высокого рейтинга у туристов. Но если прилететь из морозных краёв, то всё побережье кажется прекрасным. Вода всю зиму 28 градусов и не несёт никаких угроз от морских обитателей, а вот солнце довольно активное, средний УФ (ультрафиолетовый)-индекс — 7, так что обязательно нужно использовать солнцезащитный крем.
В нескольких десятках метров от воды на центральных пляжах расположено множество шеков — пляжных кафе, возле которых расставлены шезлонги. Это удобно, ведь воспользоваться шезлонгом, столиком и зонтом можно сделав даже минимальный заказ, например, сок за сто рублей. За эти деньги вы получаете стакан свежевыжатого и возможность провести на лежаке столько времени, сколько захочется. Здесь же можно перекусить более плотно, если водные процедуры вызовут голод.
Расслабившись на шезлонге, расположив зонт так, чтобы солнце падало только на желаемые участки тела, с радостью отметим, что Wi-Fi здесь раздаёт каждое кафе, пусть и не на высокой скорости, так что, забыв бумажную книгу, можно заняться интернет-сёрфингом. Обычный сёрфинг тоже возможен, пусть и не на всех пляжах, в некоторых школах есть занятия на русском языке и просто аренда досок.
Из прочих пляжных развлечений — рыбалка с катера, фотоохота на дельфинов и полёты на параплане. Но нужно бронировать заранее, всё же пляжи Гоа не могут сравниться уровнем сервиса с Египтом или Турцией.
Неизбежно к вам подойдут торговцы, предлагающие браслеты, кокосы и нанесение рисунков хной — мехенди. Они не слишком навязчивы и многочисленны и, что выгодно отличает их от привычных нам турков или арабов, избегают прикосновений.
Общая черта большинства «гоанских» пляжей — плавный заход в воду и постоянные умеренные волны. Аравийское море омывает берега Сомали и Мальдив. К счастью, в индийской его части нет пиратства, но и такой сказочно-голубой воды, что на Мальдивах, тоже.
Зато здесь есть закаты, известные всему миру. Яркоокрашенное красным небо и огненный мячик солнца, плавно исчезающий в воде, — это зрелище привлекает всех, ценящих красоту природы, на побережье. В предзакатные часы здесь же возникают стихийные сансет-маркеты, где продают хэнд-мэйд и услуги, вроде гадания или массажа.
Проведя у воды целый день, самое время определиться с местом для ужина. В стороне от побережья выбор заведений шире, чем на пляже, но сегодня у нас туристический день, так что остаёмся здесь, благо, вместо шезлонгов уже успели поставить столы.
После красочного индийского заката темнота опускается в течение двадцати минут и всё вокруг растворяется в ней — остаётся только свет свечей на столиках и звёзды.
Готовят индийцы традиционно неторопливо, и даже при заказе европейских блюд нужно заранее попросить приготовить еду не острой. Зато напитки приносят оперативно и не возбраняется принести с собой что угодно при условии заказа еды. Мощный ритмичный гул океана, такой же уютный, как шум дождя, не даёт забыть, что мы почти у самой воды.
Нужно сказать, что подавляющее число туристов в Гоа — это индийцы, влекомые из больших городов чистыми пляжами, сложившимся за десятки лет почти европейским сервисом и разрешённым в этом штате алкоголем. Не удивляйтесь, что индийцы говорят друг с другом на английском, официальный язык штата Гоа — конкани, второй по распространённости — маратхи. Это не самые распространённые в Индии языки, и на хинди местные почти не говорят.
Среди блюд разумнее выбрать что-то хорошо прожаренное, без соусов и бульона, их готовят на местной не бутилированной воде, к которой нужно привыкнуть. Избегнув льда в напитках, нежелательного по той же причине, мы можем откинуться на спинку пластикового стула и, в ожидании еды, всласть насладиться шелестом волн, звёздами, далёкой музыкой и светом свечи, скрадывающим своей зыбкостью недостатки скатерти. На этом закончим наш день на пляже, к тому же официант, освещая себе путь телефоном, уже несёт заказанную еду.
Продолжение следует…