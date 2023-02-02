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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Белгородцы смогут купить рецептурные лекарства онлайн с доставкой

2 февраля 2023, 11:44
Фото: 1MI
Белгородская область участвует в эксперименте от Минздрава РФ. Новая опция станет доступна с 1 марта, напомнили в пресс-службе регионального правительства.

С 1 марта в Белгородской области можно будет покупать лекарства онлайн с доставкой на дом. Это эксперимент, в котором, помимо нашего региона, участвуют ещё два.

Для доставки будут доступны свыше тысячи лекарств, среди них есть рецептурные. Например, антибиотики, гормональные средства и прочие. Рецепт должен быть электронным, чтобы избежать рисков.

Недоступны для заказа будут только препараты, которые продаются по спецрецепту. Речь идёт о средствах, которые содержат наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры, а также о лекарственных препаратах, в которых содержится свыше 25% этилового спирта.

Как белгородцам записаться к врачу онлайн и не ошибиться
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Медицина#Лекарства#Лекарственные препараты#Доставка лекарств#Доставка на дом
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