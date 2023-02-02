Белгородцы смогут купить рецептурные лекарства онлайн с доставкой

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
С 1 марта в Белгородской области можно будет покупать лекарства онлайн с доставкой на дом. Это эксперимент, в котором, помимо нашего региона, участвуют ещё два.
Для доставки будут доступны свыше тысячи лекарств, среди них есть рецептурные. Например, антибиотики, гормональные средства и прочие. Рецепт должен быть электронным, чтобы избежать рисков.
Недоступны для заказа будут только препараты, которые продаются по спецрецепту. Речь идёт о средствах, которые содержат наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры, а также о лекарственных препаратах, в которых содержится свыше 25% этилового спирта.