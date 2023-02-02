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Posted Сегодня, 18:14

Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:16

Updated Сегодня, 18:16

Белгородцы просят улучшить питание военнослужащих в медучреждении

2 февраля 2023, 18:14
Фото: 1MI
Жительница сообщила губернатору в прямом эфире, что военнослужащие сильно похудели из-за плохого питания.

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору», жительница региона заявила, что военнослужащие из медицинского учреждения в Белгороде плохо питаются, из-за чего сильно похудели. Женщина попросила главу региона улучшить рацион солдат.

Но Вячеслав Гладков с этим не согласился: военнослужащих обеспечивают всеми необходимыми продуктами питания.

Был у них в субботу, привозил с собой фрукты. Точно знаю, что у них с питанием всё хорошо. Даже сами военнослужащие говорят, что они обеспечены качественным горячим питанием. Но если у Вас есть желание принести продукты, то обращайтесь к министру здравоохранения Андрею Иконникову. Все будут даже благодарны, если Вы принесёте какие-то продукты, их передадут. Но, ещё раз, военные продуктами питания точно обеспечены.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что ранее белгородцы уже жаловались на питание мобилизованных. По словам местной жительницы, военнослужащих в Богучаре якобы кормили варёной пшеницей.

В Белгородской области почти 2500 детей мобилизованных получают выплату на питание
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#Александра Склярова#Питание#Военнослужащие#Общество#Мобилизованные#Больницы#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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