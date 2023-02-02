Белгородцы просят улучшить питание военнослужащих в медучреждении

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору», жительница региона заявила, что военнослужащие из медицинского учреждения в Белгороде плохо питаются, из-за чего сильно похудели. Женщина попросила главу региона улучшить рацион солдат.
Но Вячеслав Гладков с этим не согласился: военнослужащих обеспечивают всеми необходимыми продуктами питания.
Был у них в субботу, привозил с собой фрукты. Точно знаю, что у них с питанием всё хорошо. Даже сами военнослужащие говорят, что они обеспечены качественным горячим питанием. Но если у Вас есть желание принести продукты, то обращайтесь к министру здравоохранения Андрею Иконникову. Все будут даже благодарны, если Вы принесёте какие-то продукты, их передадут. Но, ещё раз, военные продуктами питания точно обеспечены.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что ранее белгородцы уже жаловались на питание мобилизованных. По словам местной жительницы, военнослужащих в Богучаре якобы кормили варёной пшеницей.