Белгородцев испугали громкие звуки в полночь

Именно этот квартал 3 июля 2022 года разнесла часть сбитой украинской ракеты «Точка-У». Тогда пять человек погибли, на месте падения ракеты пришлось снести дома, так как восстановить их было невозможно. И громкие хлопки фейерверка ночью заставили людей сильно нервничать, так как похожи они были на пугающие бахи.