Белгородцев испугали громкие звуки в полночь

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Фейерверк неизвестные запустили на перекрёстке улиц Попова и Маяковского в центре города. Белгородцы сильно испугались. Официальной информации о нарушителях ещё не поступало.
Именно этот квартал 3 июля 2022 года разнесла часть сбитой украинской ракеты «Точка-У». Тогда пять человек погибли, на месте падения ракеты пришлось снести дома, так как восстановить их было невозможно. И громкие хлопки фейерверка ночью заставили людей сильно нервничать, так как похожи они были на пугающие бахи.
Напомним, запуск фейерверков и салютов в Белгородской области запретили ещё весной 2022 года — после введения «жёлтого» уровня террористической опасности.
В декабре под запрет попала и продажа пиротехники, разрешены только хлопушки и бенгальские огни. Отменили даже традиционный фейерверк в Белгороде в новогоднюю ночь. Запрет на продажу действует минимум до 1 апреля 2023 года.