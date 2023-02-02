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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Белгородцев испугали громкие звуки в полночь

2 февраля 2023, 07:23
Фото: Скрин из видео

Белгородцы запустили ночью запрещённый фейерверк

Случилось это около полуночи, когда основная часть жителей уже спала, сообщает Telegram-канал «Белгород № 1. Люди».

Фейерверк неизвестные запустили на перекрёстке улиц Попова и Маяковского в центре города. Белгородцы сильно испугались. Официальной информации о нарушителях ещё не поступало.

Именно этот квартал 3 июля 2022 года разнесла часть сбитой украинской ракеты «Точка-У». Тогда пять человек погибли, на месте падения ракеты пришлось снести дома, так как восстановить их было невозможно. И громкие хлопки фейерверка ночью заставили людей сильно нервничать, так как похожи они были на пугающие бахи.

Напомним, запуск фейерверков и салютов в Белгородской области запретили ещё весной 2022 года — после введения «жёлтого» уровня террористической опасности.

В декабре под запрет попала и продажа пиротехники, разрешены только хлопушки и бенгальские огни. Отменили даже традиционный фейерверк в Белгороде в новогоднюю ночь. Запрет на продажу действует минимум до 1 апреля 2023 года.

Видео: Telegram-канал "Б №1. Люди"
Запрет на продажу пиротехники в Белгородской области продлили как минимум до апреля
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