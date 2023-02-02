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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Белгородцам объяснили, почему власти не освещают все обстрелы

2 февраля 2023, 14:29
Фото: 1MI
Ситуацию прояснил глава Белгородского района Владимир Перцев. По его словам, прилётов слишком много, чтобы говорить обо всех.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 2 февраля, к главе Белгородского района обратилась местная жительница с вопросом: почему освещаются не все обстрелы? В качестве примера женщина привела Красный Хутор, который, как оказалось, обстреливали в конце января, остались разрушения.

Владимир Перцев объяснил, что отсутствие информации нормально для села, в котором введён режим ЧС. Власти сообщают только о прилётах, которые влияют на жизнь белгородцев. А в населённых пунктах с режимом ЧС никто не живёт — их обстреливают практически ежедневно.

Если я буду каждый день рассказывать обо всех прилётах, которые есть, то, в принципе, буду говорить только об этом. Когда есть чрезвычайная ситуация, мы обязательно об этом сообщаем.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Перцев пообещал, что, когда ситуация на границе станет спокойнее, в оставленные населённые пункты выедут и оценят ущерб, нанесённый ВСУ.

Потом, когда у нас будет более спокойная обстановка, мы выедем туда [в населённые пункты, где введён режим ЧС, — прим. ред.] комиссией, изучим все повреждения домов и всё вам расскажем.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Белгородский район#Красный хутор#Владимир перцев#Обстрел#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Режим ЧС#Приграничные сёла
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