Белгородцам объяснили, почему власти не освещают все обстрелы

Владимир Перцев объяснил, что отсутствие информации нормально для села, в котором введён режим ЧС. Власти сообщают только о прилётах, которые влияют на жизнь белгородцев. А в населённых пунктах с режимом ЧС никто не живёт — их обстреливают практически ежедневно.