Белгородские власти рассказали о гибели рядового Народной милиции ДНР

Орден Мужества погибшего в СВО бойца передали его семье в Белгородской области

Юрий Акульшин — уроженец Горловки, но с 2001 года он жил в Белгородской области. Участвовал в СВО, погиб в июне в районе Богородичного. Указом президента его удостоили ордена Мужества. Накануне награду передали его семье в Корочанском районе, сообщил глава муниципалитета Николай Нестеров.