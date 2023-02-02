Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Белгородские власти рассказали о гибели рядового Народной милиции ДНР

2 февраля 2023, 08:12
Фото: страница Николая Нестерова в соцсети

Орден Мужества погибшего в СВО бойца передали его семье в Белгородской области

Юрий Акульшин — уроженец Горловки, но с 2001 года он жил в Белгородской области. Участвовал в СВО, погиб в июне в районе Богородичного. Указом президента его удостоили ордена Мужества. Накануне награду передали его семье в Корочанском районе, сообщил глава муниципалитета Николай Нестеров.
Сюжет
СВО

В ходе спецоперации погиб Юрий Акульшин. Произошло это ещё в июне. Накануне его семье передали награду, которую он получил посмертно.

Юрий Акульшин родился 17 июля 1981 года в Горловке Донецкой области. Окончил Донецкий национальный технический университет. В 2021 году переехал в Белгородскую область на постоянное место жительства.

Он был рядовым Народной милиции ДНР — старшим оператором группы огневой поддержки. Погиб Юрий Акульшин 28 июня. Произошло это в районе Богородичного.

Указом президента Юрия Акульшина наградили орденом Мужества посмертно. 1 февраля в Корочанском районе награду передали его семье.

Ранее стало известно о гибели военного медика — молодого уроженца Алексеевки. Сергей Кузнецов спасал товарища — он накрыл собой раненого бойца.

В конце января в Старом Осколе открыли парты в память о погибших на СВО земляках. Николая Куликова и Андрея Ерёмина не стало весной прошлого года.

Фото: страница Николая Нестерова в соцсети
Военный медик из Белгородской области погиб на СВО, спасая раненого сослуживца
Узнать подробнее
Читайте также:
Молодой военнослужащий из Белгородской области погиб в ходе артобстрела в зоне СВОПод Артёмовском в ходе СВО погиб военнослужащий из Белгородской областиБелгородец с вагнеровским «Чёрным крестом» и Орденом Мужества погиб на Украине
#Инна Рогова#Погибший#Орден мужества#Народная милиция#Спецоперация#СВО#Белгородская область#ДНР#Горловка
Подпишитесь
Какие повреждённые при обстреле белгородские дома восстановят за 9,4 млрд рублей?
Сегодня, 05:47
У прокуратуры появились вопросы к мэрии Белгорода из-за приютов для животных
Сегодня, 07:16
С «Городская поликлиника г. Белгорода» требуют 9 млн рублей за утерянное оборудование
Сегодня, 08:17
Не найдут крайнего: белгородка пожаловалась на огромную лужу под подъездом МКД
Сегодня, 08:22
Жителей Белгорода предупредят об опасности голосовым оповещением
Сегодня, 06:57