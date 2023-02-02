Белгородские власти рассказали о гибели рядового Народной милиции ДНР

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Published Сегодня, 08:12
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В ходе спецоперации погиб Юрий Акульшин. Произошло это ещё в июне. Накануне его семье передали награду, которую он получил посмертно.
Юрий Акульшин родился 17 июля 1981 года в Горловке Донецкой области. Окончил Донецкий национальный технический университет. В 2021 году переехал в Белгородскую область на постоянное место жительства.
Он был рядовым Народной милиции ДНР — старшим оператором группы огневой поддержки. Погиб Юрий Акульшин 28 июня. Произошло это в районе Богородичного.
Указом президента Юрия Акульшина наградили орденом Мужества посмертно. 1 февраля в Корочанском районе награду передали его семье.
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