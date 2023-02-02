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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Белгородские учёные объяснили причины опасной женской болезни, вызывающей бесплодие

2 февраля 2023, 13:01
Фото: 1MI
Специалисты НИУ «БелГУ» изучили генетические признаки эндометриоза, который вызывает бесплодие. Именно из-за генетики практически в половине случаев возникает заболевание, пишет РИА «Новости».

Женщины подвержены опасному заболеванию, которое вызывает бесплодие — эндометриозу. На сегодняшний день в мире от этого недуга страдает порядка 80 млн девушек.

Учёные из НИУ «БелГУ» подробно изучили эту болезнь и её причины. Данные, которые получили белгородцы, могут дать новые возможности в применении генетических технологий при лечении.

Так, исследователи прояснили механизмы развития заболевания. В 47% случаев оно определяется генетическими факторами. Это значит, что работа над генетическими механизмами может улучшить профилактику и лечение эндометриоза на ранних стадиях.

Учёные также выявили конкретные генетические маркеры, которые определяют высокий риск развития болезни. Белгородцы стали первыми в России, кто показал связь полиморфизма генов половых органов с риском развития эндометриоза. Всего выявили 34 таких гена.

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