Белгородские учёные объяснили причины опасной женской болезни, вызывающей бесплодие

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Женщины подвержены опасному заболеванию, которое вызывает бесплодие — эндометриозу. На сегодняшний день в мире от этого недуга страдает порядка 80 млн девушек.
Учёные из НИУ «БелГУ» подробно изучили эту болезнь и её причины. Данные, которые получили белгородцы, могут дать новые возможности в применении генетических технологий при лечении.
Так, исследователи прояснили механизмы развития заболевания. В 47% случаев оно определяется генетическими факторами. Это значит, что работа над генетическими механизмами может улучшить профилактику и лечение эндометриоза на ранних стадиях.
Учёные также выявили конкретные генетические маркеры, которые определяют высокий риск развития болезни. Белгородцы стали первыми в России, кто показал связь полиморфизма генов половых органов с риском развития эндометриоза. Всего выявили 34 таких гена.