Белгородки завоевали серебро в московских соревнованиях по спортивному туризму

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Сегодня, 2 февраля, глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил на своей странице в соцсетях о двух белгородках, которые заняли второе место в соревновании по спортивному туризму. Соревнования состоялись в Москве.
Дарья Елисеева и Кира Жильцова родом из Таврово. На мероприятии девушки боролись с соперниками из разных регионов России в дисциплине «лыжная-связка», где и заняли второе место. Дарья также завоевала серебро на личной дистанции.
Кроме того, стало известно о победе старооскольца Дмитрия Сторожева. Он стал победителем гран-при юниорской лиги JFC. Спортсмен одержал победу над представителем Дагестана.