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Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:26

Updated Сегодня, 17:26

Белгородки завоевали серебро в московских соревнованиях по спортивному туризму

2 февраля 2023, 17:24
Фото: Соцсети главы района Владимира Перцева
Девушки родом из Таврово, написал в соцсетях глава Белгородского района.

Сегодня, 2 февраля, глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил на своей странице в соцсетях о двух белгородках, которые заняли второе место в соревновании по спортивному туризму. Соревнования состоялись в Москве.

Дарья Елисеева и Кира Жильцова родом из Таврово. На мероприятии девушки боролись с соперниками из разных регионов России в дисциплине «лыжная-связка», где и заняли второе место. Дарья также завоевала серебро на личной дистанции.

Фото: Соцсети главы района Владимира Перцева

Кроме того, стало известно о победе старооскольца Дмитрия Сторожева. Он стал победителем гран-при юниорской лиги JFC. Спортсмен одержал победу над представителем Дагестана.

Фото: t.me/l1veoskol
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#Александра Склярова#Победа#Спортсмены#Спорт#Соревнования#Белгородский район#Старый Оскол#Владимир перцев
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