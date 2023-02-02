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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Белгородка отсудила у детсада 250 тысяч рублей за несчастный случай с её ребёнком

2 февраля 2023, 12:36
Фото: 1MI
Сын женщины упал с игрового элемента во время прогулки. Суд согласился, что в происшествии виноваты воспитатели. В детсаду отрицать вину не стали. В итоге требования белгородки удовлетворили в полном объёме, сообщили в пресс-службе суда.
Сюжет
Суд

Происшествие случилось в июле 2022 года. Мальчик 2017 года рождения во время прогулки упал с игрового элемента.

Мать ребёнка обратилась в суд. Женщина требовала взыскать с детского сада 250 тыс. рублей: 200 тыс. как компенсацию морального вреда мальчику и 50 тыс. рублей в свою пользу.

Суд согласился, что в момент происшествия не было надлежащего присмотра со стороны воспитателей. Мать ребёнка предоставила акт о расследовании несчастного случая. Помимо этого, учли протоколы осмотра места происшествия и опроса очевидцев. Детсад, к слову, произошедшее не оспаривал.

В итоге Белгородский районный суд решил удовлетворить исковые требования белгородки в полном объёме.

Напомним, что жительнице Старого Оскола ранее удалось отсудить полмиллиона рублей за оставленную в её животе при операции метровую салфетку. У женщины больше года были проблемы со здоровьем. Причём салфетку удалось обнаружить не с первого раза.

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#Инна Рогова#Суд#Детсад#Травма#Несчастный случай#Ребёнок#Общество#Белгородская область#Белгородский район
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