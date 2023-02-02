Белгородка отсудила у детсада 250 тысяч рублей за несчастный случай с её ребёнком

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Происшествие случилось в июле 2022 года. Мальчик 2017 года рождения во время прогулки упал с игрового элемента.
Мать ребёнка обратилась в суд. Женщина требовала взыскать с детского сада 250 тыс. рублей: 200 тыс. как компенсацию морального вреда мальчику и 50 тыс. рублей в свою пользу.
Суд согласился, что в момент происшествия не было надлежащего присмотра со стороны воспитателей. Мать ребёнка предоставила акт о расследовании несчастного случая. Помимо этого, учли протоколы осмотра места происшествия и опроса очевидцев. Детсад, к слову, произошедшее не оспаривал.
В итоге Белгородский районный суд решил удовлетворить исковые требования белгородки в полном объёме.
Напомним, что жительнице Старого Оскола ранее удалось отсудить полмиллиона рублей за оставленную в её животе при операции метровую салфетку. У женщины больше года были проблемы со здоровьем. Причём салфетку удалось обнаружить не с первого раза.