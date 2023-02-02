Андрей Скоч: повышение качества и доступности медицинской помощи в регионах

В основе деятельности многих благотворительных фондов лежит принцип целенаправленного и системного подхода. Они не только собирают средства на лечение отдельных больных, но и работают над созданием долгосрочных программ поддержки медицинских учреждений, оснащения их современным оборудованием, обучения медицинского персонала, внедрения новых технологий и методик.