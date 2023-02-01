Жигалов: Белгород готов к месяцу ежедневного снега

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Во время оперсоващения в горадминистрации представитель ОМВД по Белгороду поинтересовался, хватает ли городу противогололедных материалов и в исправном ли состоянии находится снегоуборочная техника, ведь в феврале ожидаются снежные осадки. И.о. гендиректора Белгорблагоустройства Евгений Жигалов сообщил, что Белгород к непогоде готов.
По запасу пескосоляной смеси и противогололедных материалов докладываю, что её в наличии у нас 16,5 тыс. метров кубических. Спецавтотранспорт находится в исправном состоянии, водительский состав укомплектован. Технический ремонт идёт в плановом режиме, погодные условия позволили нам «подтянуть» состояние транспорта.
Евгений Жигалов
По словам Жигалова, средств хватит на месяц непрерывного и ежедневного снега в Белгороде. Мэр Валентин Демидов выразил надежду, что это действительно так, и что остаток зимы пройдёт спокойно.
Отметим, что сегодня, 1 февраля, в Белгороде после долгого перерыва выпал снег.