Жигалов: Белгород готов к месяцу ежедневного снега

Во время оперсоващения в горадминистрации представитель ОМВД по Белгороду поинтересовался, хватает ли городу противогололедных материалов и в исправном ли состоянии находится снегоуборочная техника, ведь в феврале ожидаются снежные осадки. И.о. гендиректора Белгорблагоустройства Евгений Жигалов сообщил, что Белгород к непогоде готов.