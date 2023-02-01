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Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Жигалов: Белгород готов к месяцу ежедневного снега

1 февраля 2023, 06:40
Фото: Bel.ru
О готовности Белгорода к снегу во время оперсовещания в мэрии рассказал и.о. гендиректора Белгорблагоустройства Евгений Жигалов.

Во время оперсоващения в горадминистрации представитель ОМВД по Белгороду поинтересовался, хватает ли городу противогололедных материалов и в исправном ли состоянии находится снегоуборочная техника, ведь в феврале ожидаются снежные осадки. И.о. гендиректора Белгорблагоустройства Евгений Жигалов сообщил, что Белгород к непогоде готов.

По запасу пескосоляной смеси и противогололедных материалов докладываю, что её в наличии у нас 16,5 тыс. метров кубических. Спецавтотранспорт находится в исправном состоянии, водительский состав укомплектован. Технический ремонт идёт в плановом режиме, погодные условия позволили нам «подтянуть» состояние транспорта.
Евгений Жигалов

По словам Жигалова, средств хватит на месяц непрерывного и ежедневного снега в Белгороде. Мэр Валентин Демидов выразил надежду, что это действительно так, и что остаток зимы пройдёт спокойно.

Отметим, что сегодня, 1 февраля, в Белгороде после долгого перерыва выпал снег.

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