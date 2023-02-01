Ёлку на Соборной площади Белгорода начали разбирать

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
30 января Вячеслав Гладков сообщил о том, что ёлка на Соборной площади Белгорода исчезнет уже на этой неделе. Он пообещал, что дерево оставят до конца января, а потом будут постепенно разбирать. Глава региона тогда объяснил, что не хочется оставаться с новогодней ёлкой до весны и тем самым дать повод для лишних шуток.
Но уже на следующий день губернатор усомнился в своём решении и попросил совет у местных жителей: может, пусть праздничное дерево побудет и в феврале? Но, видимо, белгородцы тоже не захотели «подколов».
Сегодня, 1 февраля, на Соборную площадь уже приехала спецтехника, чтобы разобрать главную достопримечательность зимы. Как отметили в Белгорблагоустройстве, работы по демонтажу ёлки и отправлению её составляющих на склад займут две недели.
Для тех, кто не хочет так быстро прощаться с новогодней атмосферой, оставили каток в Центральном парке Белгорода. Его хотят сохранить до весны.