Ёлку на Соборной площади Белгорода начали разбирать

30 января Вячеслав Гладков сообщил о том, что ёлка на Соборной площади Белгорода исчезнет уже на этой неделе. Он пообещал, что дерево оставят до конца января, а потом будут постепенно разбирать. Глава региона тогда объяснил, что не хочется оставаться с новогодней ёлкой до весны и тем самым дать повод для лишних шуток.