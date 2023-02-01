Вячеслав Гладков в шутку пригрозил ученику медкласса конфискацией халата

Напомним, на начало 2023 года в Белгородской области не хватало 130 врачей. Незадолго до этого губернатор рассказал Владимиру Путину, что около 300 медицинских работников покинули регион из-за обстрелов. Чтобы их удержать, для соцработников и медиков введут специальные доплаты около 30% к их нынешнему доходу.