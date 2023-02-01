Вячеслав Гладков в шутку пригрозил ученику медкласса конфискацией халата

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
1 февраля в ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков зачитал вопрос мамы ученика медкласса. Она спросила, можно ли детям оставить медхалаты себе после окончания обучения или они остаются в школе?
Халаты для учащихся медицинских классов были выданы детям по их индивидуальным размерам. Эти халаты остаются школе или детям, которые заканчивают обучение в медклассах? Руководство школы говорит детям, что халаты должны остаться в школе.
Марина, белгородка
На этот вопрос губернатор ответил однозначно: халаты остаются у детей. И добавил, что, если после окончания медицинского института ребёнок не придёт работать в учреждение здравоохранения Белгородской области, его заставят вернуть халат школе.
Спустя несколько секунд Вячеслав Гладков добавил, что это была шутка.
Напомним, на начало 2023 года в Белгородской области не хватало 130 врачей. Незадолго до этого губернатор рассказал Владимиру Путину, что около 300 медицинских работников покинули регион из-за обстрелов. Чтобы их удержать, для соцработников и медиков введут специальные доплаты около 30% к их нынешнему доходу.
Ещё одной мерой борьбы с дефицитом медиков в Белгородской области стало увеличение числа бюджетных мест на 15% в двух медколледжах региона. На это потребуется около 3 млн рублей.