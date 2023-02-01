Вячеслав Гладков поставил точку в вопросе сухпайков для школьников

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Ранее мы писали, что белгородцы, чьи дети сейчас учатся дистанционно, жалуются на отсутствие сухих пайков за январь. Получили продуктовые наборы только льготники, хотя ранее он был доступен для всех категорий учащихся. Белгородские власти же единое решение озвучить не могли.
31 января губернатор Вячеслав Гладков ответил на вопрос, тревожащий родителей — сухпайки будут для всех. Их начнут выдавать даже тем, кто не относится к льготной категории, уже в этом месяце — в феврале.
Напомним, пока что дистанционный формат обучения действует в 11 муниципалитетах Белгородской области. Так детей пытаются обезопасить от возможных покушений со стороны Украины на школы. Учатся онлайн белгородцы с 10 октября 2022 года. Пока что дистант продлили вплоть до окончания третьей четверти — 24 марта.