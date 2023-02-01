Вячеслав Гладков поставил точку в вопросе сухпайков для школьников

Сухпайки школьникам в Белгородской области начнут выдавать в феврале

Во время очередного прямого эфира «10 вопросов губернатору» глава ответил на вопрос, будут ли в 2023 году сухпайки и когда. Ранее родители учеников на дистанте не раз просили прокомментировать ситуацию, почему льготникам выдали продуктовые наборы, а остальным — нет.