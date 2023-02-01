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Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Вячеслав Гладков поставил точку в вопросе сухпайков для школьников

1 февраля 2023, 07:05
Фото: 1MI

Сухпайки школьникам в Белгородской области начнут выдавать в феврале

Во время очередного прямого эфира «10 вопросов губернатору» глава ответил на вопрос, будут ли в 2023 году сухпайки и когда. Ранее родители учеников на дистанте не раз просили прокомментировать ситуацию, почему льготникам выдали продуктовые наборы, а остальным — нет.

Ранее мы писали, что белгородцы, чьи дети сейчас учатся дистанционно, жалуются на отсутствие сухих пайков за январь. Получили продуктовые наборы только льготники, хотя ранее он был доступен для всех категорий учащихся. Белгородские власти же единое решение озвучить не могли.

31 января губернатор Вячеслав Гладков ответил на вопрос, тревожащий родителей — сухпайки будут для всех. Их начнут выдавать даже тем, кто не относится к льготной категории, уже в этом месяце — в феврале.

Напомним, пока что дистанционный формат обучения действует в 11 муниципалитетах Белгородской области. Так детей пытаются обезопасить от возможных покушений со стороны Украины на школы. Учатся онлайн белгородцы с 10 октября 2022 года. Пока что дистант продлили вплоть до окончания третьей четверти — 24 марта.

Будут ли сухие пайки для школьников за январь? Белгородцы ждут ответа от властей
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Дистанционное обучение#Общество#Дети#Сухпайки#Дистанционка
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