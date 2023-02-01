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Published Сегодня, 08:36

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Власти рассмотрят вопрос строительства новой музыкальной школы в Белгороде

1 февраля 2023, 08:36
Фото: 1MI
С данным предложением к городским властям обратилась директор музыкальной школы № 3 Белгорода Елена Мелихова. Она отметила, что сейчас у педагогов нет возможности качественно дать образование тем детям, которые обучаются на существующих учебных площадках.

В ходе оперсовещания при главе городской администрации свой вопрос задала директор музыкальной школы № 3 Белгорода Елена Мелихова. Она отметила, что на сегодняшний день существует крайняя необходимость не просто ремонта музыкальных школ города, а строительство хотя бы одной новой типовой школы.

У нас в городе пять музыкальных школ и одна художественная, и только одна школа имеет своё здание. За последнее время совершенно изменились стандарты и требования к зданиям музыкальных школ. В свете того, что мы должны увеличивать количество обучаемых и охват детей, мы не имеем возможности даже качественно дать образование тем детям, которые обучаются на учебных площадках. Причём все школы находятся в центре города. Строительство и открытие музыкальных школ в новых микрорайонах, безусловно, решит вопрос. Я хотела бы обратиться с просьбой строительства хотя бы одной новой школы с учётом всех государственных требований, которые необходимы для реализации предпрофессиональных программ.
Елена Мелихова

Мелихова также отметила, что в районах, сельских поселениях строятся шикарные школы.

Мы белой завистью завидуем тем педагогам, которые работают в этих школах, и тем детям, которые обучаются в этих школах. Материальная база у нас хорошая. Конечно, мы благодарны руководителям учреждений, которые нас приютили, но проблемы это не решает.
Елена Мелихова

По итогам Демидов предложил подготовить не только анализ потребности в ремонте учреждений допобразования, а подготовить предложения по перспективам строительства новых объектов с учётом проработки территорий и необходимых средств.

Точно нужно планировать, этот вопрос брать в работу и искать необходимые средства, потому что запрос сегодня высок и дети должны иметь возможность для самореализации.
Валентин Демидов
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