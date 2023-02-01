Власти рассмотрят вопрос строительства новой музыкальной школы в Белгороде

В ходе оперсовещания при главе городской администрации свой вопрос задала директор музыкальной школы № 3 Белгорода Елена Мелихова. Она отметила, что на сегодняшний день существует крайняя необходимость не просто ремонта музыкальных школ города, а строительство хотя бы одной новой типовой школы.