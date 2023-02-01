В РФ расширяется география сети доставки товаров на дом

По словам директора по омниканальности торговой сети Мирослава Зубачевского, сервис по доставке продуктов стал неотъемлемой частью жизни россиян. Изначально он был популярным в городах-миллионниках, а сейчас успешно развивается в небольших городах. Есть много людей, которым данный сервис жизненно необходим: это мамы с детьми, пожилые люди и те, кто не может отправиться в магазин по состоянию здоровья. В связи с этим необходимо дальше развивать и расширять географию присутствия.