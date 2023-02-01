В РФ расширяется география сети доставки товаров на дом

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
Только в прошлом году торговая сеть «Пятерочка» расширила географию своего присутствия на 60%. Впервые сервис заработал в 11 регионах нашей страны, а сейчас он доступен в 63 регионах. По мнению аналитиков, около 70 миллионов россиян из 208 городов могут воспользоваться такой услугой, что составляет порядка 70% всего городского населения РФ. Об этом пишет eg.ru.
В 2022 году «Пятерочка» приняла на 44,6% больше заказов, чем в 2021 году. В среднем каждый месяц совершается более 1,34 миллиона покупок. А в декабре было совершено порядка 2,64 миллиона заказов.
Больше всего покупок было сделано в Ленинградской и Московской области. Было продано более 4000 тонн картофеля, около 2500 тонн бананов, 3100 тонн сахара-песка, более 1700 тонн фасованного картофеля и более 1700 тонн репчатого лука. Также лидерами среди бакалейных товаров стали разрыхлитель теста, подсолнечное масло, зеленый горошек и кукуруза.
Среди непродовольственных товаров популярными стали древесный и комкующийся наполнители для кошачьего туалета, универсальный грунт, одноразовые тарелки и стаканы.
По словам директора по омниканальности торговой сети Мирослава Зубачевского, сервис по доставке продуктов стал неотъемлемой частью жизни россиян. Изначально он был популярным в городах-миллионниках, а сейчас успешно развивается в небольших городах. Есть много людей, которым данный сервис жизненно необходим: это мамы с детьми, пожилые люди и те, кто не может отправиться в магазин по состоянию здоровья. В связи с этим необходимо дальше развивать и расширять географию присутствия.