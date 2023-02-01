В историческом Свято-Троицком квартале в Белгороде снесут ещё один дом

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
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Updated Сегодня, 09:39
В Белгороде под снос пойдёт многоквартирный дом № 57а на проспекте Славы. Работами займётся Белгорблагоустройство.
Согласно данным системы «ГИС ЖКХ», дом на проспекте Славы построили и ввели в эксплуатацию в 1953 году. Его общая площадь составляет 621,1 кв. м. Здание признано аварийным, его общий износ составляет 51%.
Постановление о том, что квартиры в старом двухэтажном доме изымут для муниципальных нужд, подписали ещё в 2020 году. Тогда же сообщалось, что на участке проведут противоаварийные работы.
Ранее городские власти опубликовали документы о сносе домов № 8 и и № 20 на Свято-Троицком бульваре. В июле 2022 года снесли дом на Свято-Троицком бульваре, 26.
На месте Свято-Троицкого ожидается строительство Белого квартала. Здесь появятся ТРК, гостиница, заведения общепита, концертный зал — всего 21 объект.