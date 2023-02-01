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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

В историческом Свято-Троицком квартале в Белгороде снесут ещё один дом

1 февраля 2023, 09:28
Фото: Bel.ru

Многоквартирный аварийный дом снесут в центре Белгорода

Под снос пойдёт МКД на проспекте Славы, 57а. Соответствующее распоряжение выпустила мэрия.

В Белгороде под снос пойдёт многоквартирный дом № 57а на проспекте Славы. Работами займётся Белгорблагоустройство.

Согласно данным системы «ГИС ЖКХ», дом на проспекте Славы построили и ввели в эксплуатацию в 1953 году. Его общая площадь составляет 621,1 кв. м. Здание признано аварийным, его общий износ составляет 51%.

Постановление о том, что квартиры в старом двухэтажном доме изымут для муниципальных нужд, подписали ещё в 2020 году. Тогда же сообщалось, что на участке проведут противоаварийные работы.

Ранее городские власти опубликовали документы о сносе домов № 8 и и № 20 на Свято-Троицком бульваре. В июле 2022 года снесли дом на Свято-Троицком бульваре, 26.

На месте Свято-Троицкого ожидается строительство Белого квартала. Здесь появятся ТРК, гостиница, заведения общепита, концертный зал — всего 21 объект.

Концертный зал, офисы и выставочное пространство: каким будет Белый квартал
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#Снос#Аварийный дом#Свято-Троицкий квартал#Белый квартал#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Инна Рогова
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