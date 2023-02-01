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Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

В Белгороде выявили недостатки после проверки укрытий в подвалах

1 февраля 2023, 08:31
Фото: 1MI
Об этом сообщил во время оперсовещания мэрии Белгорода заместитель главы администрации по безопасности Геннадий Цонев.

С 30 декабря белгородцам стала доступна карта укрытий города в офлайн-режиме в приложении 2GIS. Также в приложении можно проложить маршрут от текущего местоположения до ближайшего укрытия. Кроме того, на карте обозначены входы в укрытие.

Что касается интерактивной карты в «Яндексе», то на ней в настоящий момент нанесено 785 МКД, в которых расположено 1935 подвалов, а также 63 хозпостройки с 70 подвалами.

По словам Цонева, в Белгороде также была проведена масштабная проверка всех заглубленных подвалов. В помещениях проверяли высоту потолков, прочность стен, уровень влажности, освещение и отсутствие горючих материалов на входных группах.

В декабре прошлого года ГОЧС провело тренировки по обеспечению доступа в укрытие. Ведомство выборочно проверило 32 управляющие компании. В ходе проверок были выявлены следующие недостатки: на вывесках указана неактуальная информация о нахождении ключей, указатели о фактических местах расположения укрытий нанесены в недостаточном количестве.

Напомним, что недавно белгородка предложила губернатору Вячеславу Гладкову разработать приложение для смартфона, в котором можно будет определить местонахождение пользователей и прокладывать маршрут до ближайшего укрытия. Губернатор сообщил, что такой формат уже есть, но он требует небольшой доработки.

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