В Белгороде выявили недостатки после проверки укрытий в подвалах

Напомним, что недавно белгородка предложила губернатору Вячеславу Гладкову разработать приложение для смартфона, в котором можно будет определить местонахождение пользователей и прокладывать маршрут до ближайшего укрытия. Губернатор сообщил, что такой формат уже есть, но он требует небольшой доработки.