В Белгороде проверят автобусы в плачевном состоянии

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В Белгороде проверят автобусы № 18. Транспорт курсирует от универмага «Белгород» до нефтебазы.
По словам белгородки, автобусы на линии находятся в неудовлетворительном состоянии. Так это или нет, проверят контролёры Организатора пассажирских перевозок по региону.
Ранее белгородцы заметили нелегальный пазик, следовавший по маршруту № 223. При этом автобус был переполнен пассажирами. О том, что автобус нелегальный, заявил руководитель Организатора пассажирских перевозок. Как оказалось, пазик попал на чужой маршрут.
Неразбериха вышла и с некоторыми остановками. Так, на Гринёвке ранее установили долгожданный павильон, чтобы пассажиры не ожидали автобус под дождём. Однако белгородцев удивило, что остановку поставили не на той стороне дороги. Тем не менее павильон переносить не будут.