В Белгороде проверят автобусы в плачевном состоянии

Неразбериха вышла и с некоторыми остановками. Так, на Гринёвке ранее установили долгожданный павильон, чтобы пассажиры не ожидали автобус под дождём. Однако белгородцев удивило, что остановку поставили не на той стороне дороги. Тем не менее павильон переносить не будут.