В Белгороде нашли прибывших с Украины детей-сирот. Родители бросили их в больнице

В Белгороде обнаружили детей-сирот с Украины без документов

Как установили в прокуратуре, детей изначально оставили в медучреждениях Купянского района — у них серьёзные проблемы со здоровьем. У детей не было документов. Направить запросы по ним в Харьковскую область сейчас невозможно, сообщили в прокуратуре.