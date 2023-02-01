Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В Белгороде нашли прибывших с Украины детей-сирот. Родители бросили их в больнице

1 февраля 2023, 13:06
Фото: 1MI

В Белгороде обнаружили детей-сирот с Украины без документов

Как установили в прокуратуре, детей изначально оставили в медучреждениях Купянского района — у них серьёзные проблемы со здоровьем. У детей не было документов. Направить запросы по ним в Харьковскую область сейчас невозможно, сообщили в прокуратуре.

В Белгороде обнаружили детей, оставшихся без родителей. Установлено, что прибыли они с территории соседнего государства. Документов при себе у несовершеннолетних нет.

По информации прокуратуры, родители оставили детей в медучреждениях Купянского района. У юных пациентов были серьёзные проблемы со здоровьем.

Уточнить информацию о прибывших в Белгород детях или запросить их документы не получилось. Причина — из-за проводимой СВО не выйдет направить запросы в Харьковскую область.

Прокуратура отправила два заявления об установлении фактов рождения детей и присвоения им фамилии, имени и отчества. Свердловский районный суд Белгорода эти иски удовлетворил.

В прокуратуре уточнили, что судебные решения позволят определить статус детей-сирот на территории России, чтобы в будущем обеспечить их права, в том числе в сфере образования, социального и жилищного законодательства. 

«Они такие же дети»: почему белгородцы против соседства с детьми-сиротами
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области начнут обучать детей-сирот ведению домашнего хозяйстваВ Шебекинском округе после обстрелов повреждено пять домов для детей-сиротВячеслав Гладков: В домах для детей-сирот в Белгородской области никто не живёт
#Инна Рогова#Дети-сироты#Прокуратура#Документы#Общество#Белгородская область#Белгород#Купянский район#Харьковская область
Подпишитесь
Белгородская область получит 9,4 млрд на строительство домов для жителей приграничья
Сегодня, 14:44
Белгородцы пожаловались на платный возврат товаров на Wildberries
Сегодня, 14:33
Путин: Приоритетная задача — ликвидировать возможность обстрелов Белгородской области
Сегодня, 15:09
Ни денег, ни окон: белгородцы продолжают жаловаться на владельца ИП по установке окон
Сегодня, 08:55
Три дома и фермерское хозяйство пострадали в результате обстрела Белгородской области
Сегодня, 15:33
Суд принял решение в деле о сосисках «Черкизово» из белгородских магазинов
Сегодня, 14:11