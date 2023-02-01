В Белгороде нашли прибывших с Украины детей-сирот. Родители бросили их в больнице

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В Белгороде обнаружили детей, оставшихся без родителей. Установлено, что прибыли они с территории соседнего государства. Документов при себе у несовершеннолетних нет.
По информации прокуратуры, родители оставили детей в медучреждениях Купянского района. У юных пациентов были серьёзные проблемы со здоровьем.
Уточнить информацию о прибывших в Белгород детях или запросить их документы не получилось. Причина — из-за проводимой СВО не выйдет направить запросы в Харьковскую область.
Прокуратура отправила два заявления об установлении фактов рождения детей и присвоения им фамилии, имени и отчества. Свердловский районный суд Белгорода эти иски удовлетворил.
В прокуратуре уточнили, что судебные решения позволят определить статус детей-сирот на территории России, чтобы в будущем обеспечить их права, в том числе в сфере образования, социального и жилищного законодательства.