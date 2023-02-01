Участникам белгородской теробороны не будут платить зарплату

Во время прямого эфира 1 февраля Вячеслав Гладков напомнил белгородцам, что участникам территориальной самообороны не выплачивают зарплату и не собираются это делать. Губернатор достаточно жёстко отреагировал на жалобу белгородки. Девушка рассказала об отчиме, который вступил в ряды добровольцев и потерял работу из-за ежедневных учений.