Участникам белгородской теробороны не будут платить зарплату

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
Во время прямого эфира 1 февраля Вячеслав Гладков напомнил белгородцам, что участникам территориальной самообороны не выплачивают зарплату и не собираются это делать. Губернатор достаточно жёстко отреагировал на жалобу белгородки. Девушка рассказала об отчиме, который вступил в ряды добровольцев и потерял работу из-за ежедневных учений.
Мы сразу договаривались со всеми, что эта история не подразумевает платной основы. Всё происходит на добровольной основе. Это люди, которые готовы защищать свои родные дома. Заработная плата не платилась и платиться не планируется.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава отметил, что добровольцами называют контрактников, которые решили служить в ВС. Им государство обеспечивает зарплату. Участники теробороны таковыми не являются.
Напомним, батальонам теробороны Белгородской области подарили семь отечественных внедорожников для выполнения задач в приграничье. Содержать машины будут главы муниципалитетов.