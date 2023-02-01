Три дома и фермерское хозяйство пострадали в результате обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
1 февраля под обстрел ВСУ попала Новостроевка в Грайворонском горокруге. Повреждения есть в трёх частных домах. Характер разрушений глава региона назвал незначительным.
Снаряды попали и на территорию фермерского хозяйства. Повреждения получили хозпостройки и спецтехника.
Обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.
Ранее жителям Новостроевки-Второй разослали СМС-сообщения с просьбой спуститься в укрытия. Такие предупреждения люди получили второй раз за неделю.