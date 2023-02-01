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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

Три дома и фермерское хозяйство пострадали в результате обстрела Белгородской области

1 февраля 2023, 15:33
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова

Гладков сообщил подробности нового обстрела в Белгородской области

Под огнём ВСУ оказалась Новостроевка. По информации губернатора, пострадавших нет, но есть разрушения.
Сюжет
Обстрел

1 февраля под обстрел ВСУ попала Новостроевка в Грайворонском горокруге. Повреждения есть в трёх частных домах. Характер разрушений глава региона назвал незначительным.

Снаряды попали и на территорию фермерского хозяйства. Повреждения получили хозпостройки и спецтехника.

Обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.

Ранее жителям Новостроевки-Второй разослали СМС-сообщения с просьбой спуститься в укрытия. Такие предупреждения люди получили второй раз за неделю.

Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Дома#Хозпостройки#Спецтехника#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Новостроевка#Вячеслав Гладков
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