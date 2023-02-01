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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

«Точка-У» прилетела с Украины в нефтепровод приграничья под названием «Дружба»

1 февраля 2023, 13:28
Фото: druzhba.transneft.ru

ВСУ ударили ракетой «Точка-У» по нефтепроводу в Брянской области

Из-за падения ракеты остались временно обесточены жители двух населённых пунктов. Сам нефтепровод получил незначительные повреждения, пишут «Брянские новости».
Сюжет
СВО

Вечером 31 января ВСУ выпустили по Брянской области ракету «Точка-У». Она упала рядом с нефтеперекачивающей станцией «Новозыбков» Новозыбковского округа.

Согласно изданию, нефтепровод «Дружба» получил лишь незначительные повреждения — во время прилёта станция была отключена и нефть не лилась. Тем не менее сотрудников станции эвакуировали.

Временно остались обесточены два населённых пункта — Тростань и Мамай. Уже ночью всё восстановили. Пострадавших в результате происшествия нет. Гражданская инфраструктура повреждения не получила. Следком занялся расследованием дела.

Летом 2022 года ВСУ уже пытались атаковать нефтепровод вБрянской области. В прошлый раз это были беспилотники — их отбили.

ВСУ пытались атаковать нефтепровод в Брянской области
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#Ася Дугнист#Брянская область#Происшествия#СВО#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Точка-у#Спецоперация#Нефтрепровод#Дружба
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