«Точка-У» прилетела с Украины в нефтепровод приграничья под названием «Дружба»

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Вечером 31 января ВСУ выпустили по Брянской области ракету «Точка-У». Она упала рядом с нефтеперекачивающей станцией «Новозыбков» Новозыбковского округа.
Согласно изданию, нефтепровод «Дружба» получил лишь незначительные повреждения — во время прилёта станция была отключена и нефть не лилась. Тем не менее сотрудников станции эвакуировали.
Временно остались обесточены два населённых пункта — Тростань и Мамай. Уже ночью всё восстановили. Пострадавших в результате происшествия нет. Гражданская инфраструктура повреждения не получила. Следком занялся расследованием дела.
Летом 2022 года ВСУ уже пытались атаковать нефтепровод вБрянской области. В прошлый раз это были беспилотники — их отбили.