Суд принял решение в деле о сосисках «Черкизово» из белгородских магазинов

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
В апреле 2022 года Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям подало заявление в Арбитражный суд Москвы на АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод». Россельхознадзор требовал привлечь завод к административной ответственности.
Из материалов дела известно, что 23 июня 2021 года сотрудник Россельхознадзора в АО «Корпорация ГРИНН», филиале Гипермаркета «Линия» в Белгородской области отобрал пробы продукции — сосиски «Сливочные». ГОСТ 23 670-2019. Сосиски были произведены АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод». Пробу отправили на исследования. В составе сосисок были обнаружены крахмал и растительная клетчатка.
Суд привлёк мясоперерабатывающий завод к административной ответственности и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.
Позже завод подал кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда и постановление Арбитражного суда Московского округа в Верховный суд РФ. Однако Верховный суд отказал заводу в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам.