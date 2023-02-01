Суд принял решение в деле о сосисках «Черкизово» из белгородских магазинов

Из материалов дела известно, что 23 июня 2021 года сотрудник Россельхознадзора в АО «Корпорация ГРИНН», филиале Гипермаркета «Линия» в Белгородской области отобрал пробы продукции — сосиски «Сливочные». ГОСТ 23 670-2019. Сосиски были произведены АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод». Пробу отправили на исследования. В составе сосисок были обнаружены крахмал и растительная клетчатка.