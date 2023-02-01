Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Суд принял решение в деле о сосисках «Черкизово» из белгородских магазинов

1 февраля 2023, 14:11
Фото: 1MI
Верховный суд РФ отказал в кассационной жалобе АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод». Подробнее — в материале.

В апреле 2022 года Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям подало заявление в Арбитражный суд Москвы на АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод». Россельхознадзор требовал привлечь завод к административной ответственности.

Из материалов дела известно, что 23 июня 2021 года сотрудник Россельхознадзора в АО «Корпорация ГРИНН», филиале Гипермаркета «Линия» в Белгородской области отобрал пробы продукции — сосиски «Сливочные». ГОСТ 23 670-2019. Сосиски были произведены АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод». Пробу отправили на исследования. В составе сосисок были обнаружены крахмал и растительная клетчатка.

Суд привлёк мясоперерабатывающий завод к административной ответственности и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Позже завод подал кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда и постановление Арбитражного суда Московского округа в Верховный суд РФ. Однако Верховный суд отказал заводу в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам.

Читайте также:
Губкинский «Комбинат КМАруда» выплатит через суд 3 млн рублей долга калужскому заводуДело о пьяном ДТП в Белгороде с двумя погибшими дошло до судаВерховный суд поставил точку в деле белгородских энергетиков о хищении 241 млн
#Алина Харина#Суды#Арбитражные суды#Жалоба#Сосиски#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Белгородский бизнес
Подпишитесь
Белгородская область получит 9,4 млрд на строительство домов для жителей приграничья
Сегодня, 14:44
Белгородцы пожаловались на платный возврат товаров на Wildberries
Сегодня, 14:33
Путин: Приоритетная задача — ликвидировать возможность обстрелов Белгородской области
Сегодня, 15:09
Ни денег, ни окон: белгородцы продолжают жаловаться на владельца ИП по установке окон
Сегодня, 08:55
Три дома и фермерское хозяйство пострадали в результате обстрела Белгородской области
Сегодня, 15:33