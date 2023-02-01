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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Спуститесь в укрытия: белгородцев предупредили о новом обстреле

1 февраля 2023, 12:03
Фото: Bel.ru

В Белгородской области село снова попало под обстрел ВСУ

Это уже второй раз за неделю, когда МЧС рассылает уведомления жителям села. Официальных комментариев пока не поступало.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ 1 февраля попало село Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. СМС-сообщения людям начали рассылать около трёх часов дня. Местных жителей попросили спуститься в укрытия. 

Это уже второй раз за неделю, когда селянам присылают СМС-предупреждения об обстреле. Ранее рассылку проводили в понедельник, 30 января. 

Громко накануне было в Белгородском районе и Шебекинском горокруге. Там сработала система ПВО. Громкие звуки слышали и жители Белгорода. По словам губернатора, в приграничных районах выявили повреждения нескольких домов

Помимо этого, неспокойно прошлым вечером было в Краснояружском районе. Местные жители слышали звуки автоматной очереди. По словам главы муниципалитета Андрея Миськова, связано это было с работой российских военнослужащих. 

Село под Белгородом попало под обстрел ВСУ второй раз с начала недели
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