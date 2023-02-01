Спуститесь в укрытия: белгородцев предупредили о новом обстреле

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Под обстрел ВСУ 1 февраля попало село Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. СМС-сообщения людям начали рассылать около трёх часов дня. Местных жителей попросили спуститься в укрытия.
Это уже второй раз за неделю, когда селянам присылают СМС-предупреждения об обстреле. Ранее рассылку проводили в понедельник, 30 января.
Громко накануне было в Белгородском районе и Шебекинском горокруге. Там сработала система ПВО. Громкие звуки слышали и жители Белгорода. По словам губернатора, в приграничных районах выявили повреждения нескольких домов.
Помимо этого, неспокойно прошлым вечером было в Краснояружском районе. Местные жители слышали звуки автоматной очереди. По словам главы муниципалитета Андрея Миськова, связано это было с работой российских военнослужащих.