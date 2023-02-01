Расписание нескольких автобусов в Белгородской агломерации снова изменили

Выходные и праздничные дни остались без изменений. Но белгородцев, которые пользуются данным маршрутом, не устроил новый вариант. В комментариях к записи перевозчика попросили добавить рейс от «Амбара» в 20:00 и ещё один в промежутке между 15:10 и 17:20. Ранее уже был скандал с другим маршрутом № 234, который также ходил до ТПУ «Амбар». Расписание обещали изменить с 1 февраля.