Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Расписание нескольких автобусов в Белгородской агломерации снова изменили

1 февраля 2023, 12:32
Фото: 1MI
Не все жители остались довольны таким решением. Изменения вступили в силу с февраля, сообщил Организатор пассажирских перевозок.

С начала 2023 года в Белгороде и районе постоянно меняют расписание маршрутов. Связано это с тем, что с 1 января автобусы в Белгородской агломерации ездят по 132 маршрутам. Это 45 городских и 87 пригородных маршрутов. И пока что всё подстраивается под изменения — не всегда удачно.

С 1 февраля расписание двух пригородных маршрутов вновь изменили, пусть и незначительно.

Время по маршруту № 231 изменится:

  • от остановки «Амбар» с 17:15 на 17:20 и с 17:30 на 17:50.
  • от остановки «мкр. Разумное-71» с 17:50 на 17:55, с 18:05 на 18:25 и с 19:00 на 19:05.

Выходные и праздничные дни остались без изменений. Но белгородцев, которые пользуются данным маршрутом, не устроил новый вариант. В комментариях к записи перевозчика попросили добавить рейс от «Амбара» в 20:00 и ещё один в промежутке между 15:10 и 17:20. Ранее уже был скандал с другим маршрутом № 234, который также ходил до ТПУ «Амбар». Расписание обещали изменить с 1 февраля.

Время по маршруту № 136 с понедельника по субботу изменится:

  • от остановки «Улица Садовая» с 13:50 на 14:00 и с 16:50 на 17:05.
  • от остановки «Переулок Королёва» с 15:20 на 15:30.
Белгородцы добились изменения ещё одного маршрута автобуса
Узнать подробнее
Читайте также:
У пригородных автобусов Белгорода изменилось расписаниеЧто изменилось в маршрутной сети Белгородской агломерации с 1 января
#Белгород#Белгородский район#Общество#Общественный транпсорт#Маршрут#Ася Дугнист#Расписание#Автобус по расписанию
Подпишитесь
Белгородская область получит 9,4 млрд на строительство домов для жителей приграничья
Сегодня, 14:44
Белгородцы пожаловались на платный возврат товаров на Wildberries
Сегодня, 14:33
Путин: Приоритетная задача — ликвидировать возможность обстрелов Белгородской области
Сегодня, 15:09
Ни денег, ни окон: белгородцы продолжают жаловаться на владельца ИП по установке окон
Сегодня, 08:55
Три дома и фермерское хозяйство пострадали в результате обстрела Белгородской области
Сегодня, 15:33
Суд принял решение в деле о сосисках «Черкизово» из белгородских магазинов
Сегодня, 14:11