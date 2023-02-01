Расписание нескольких автобусов в Белгородской агломерации снова изменили

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
С начала 2023 года в Белгороде и районе постоянно меняют расписание маршрутов. Связано это с тем, что с 1 января автобусы в Белгородской агломерации ездят по 132 маршрутам. Это 45 городских и 87 пригородных маршрутов. И пока что всё подстраивается под изменения — не всегда удачно.
С 1 февраля расписание двух пригородных маршрутов вновь изменили, пусть и незначительно.
Время по маршруту № 231 изменится:
Выходные и праздничные дни остались без изменений. Но белгородцев, которые пользуются данным маршрутом, не устроил новый вариант. В комментариях к записи перевозчика попросили добавить рейс от «Амбара» в 20:00 и ещё один в промежутке между 15:10 и 17:20. Ранее уже был скандал с другим маршрутом № 234, который также ходил до ТПУ «Амбар». Расписание обещали изменить с 1 февраля.
Время по маршруту № 136 с понедельника по субботу изменится: