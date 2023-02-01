Путин заслушает доклад по ситуации с жильём в пострадавшем от обстрелов приграничье

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
1 февраля президент Владимир Путин проведёт совещание по вопросу восстановления жилья и инфраструктуры в приграничных регионах. Речь идёт о тех объектах, которые были разрушены в результате обстрелов, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Помимо этого, на обсуждение вынесут ситуации людей, которые лишились жилья из-за ЧС за последнее время.
Основной доклад представит вице-премьер Марат Хуснуллин. На совещании будут присутствовать главы министерств строительства, экономразвития, финансов, а также главы нескольких регионов.
В Белгородской области с начала СВО пострадали 2,5 тыс. единиц жилья. Восстановить удалось почти 2 тыс. объектов. Эту информацию президенту на минувшей неделе доложил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона попросил у Владимира Путина помощи в строительстве домов для жителей расселённого приграничья.
Ранее стало известно, что президент поручил правительству РФ и органам власти Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей определить подходы к восстановлению жилья, пострадавшего в результате обстрелов.