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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Путин заслушает доклад по ситуации с жильём в пострадавшем от обстрелов приграничье

1 февраля 2023, 12:28
Фото: kremlin.ru

Путин проведёт совещание по восстановлению жилья в приграничных регионах

Совещание запланировано на 1 февраля. Темой обсуждения станет восстановление жилья и инфраструктуры в приграничных районах, которые пострадали от ударов ВСУ. На совещании должны выступить и главы нескольких регионов, пишет РИА «Новости».
Сюжет
СВО

1 февраля президент Владимир Путин проведёт совещание по вопросу восстановления жилья и инфраструктуры в приграничных регионах. Речь идёт о тех объектах, которые были разрушены в результате обстрелов, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Помимо этого, на обсуждение вынесут ситуации людей, которые лишились жилья из-за ЧС за последнее время.

Основной доклад представит вице-премьер Марат Хуснуллин. На совещании будут присутствовать главы министерств строительства, экономразвития, финансов, а также главы нескольких регионов.

В Белгородской области с начала СВО пострадали 2,5 тыс. единиц жилья. Восстановить удалось почти 2 тыс. объектов. Эту информацию президенту на минувшей неделе доложил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона попросил у Владимира Путина помощи в строительстве домов для жителей расселённого приграничья.

Ранее стало известно, что президент поручил правительству РФ и органам власти Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей определить подходы к восстановлению жилья, пострадавшего в результате обстрелов.

«Не допускаем фантасмагории». Гладков — о восстановлении разрушенных снарядами домов
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#Инна Рогова#Приграничье#Восстановление#Жилье#Инфраструктура#Совещание#Обстрел ВСУ#Чс#Общество#Спецоперация#СВО#Владимир Путин
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