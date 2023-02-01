Путин заслушает доклад по ситуации с жильём в пострадавшем от обстрелов приграничье

В Белгородской области с начала СВО пострадали 2,5 тыс. единиц жилья. Восстановить удалось почти 2 тыс. объектов. Эту информацию президенту на минувшей неделе доложил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона попросил у Владимира Путина помощи в строительстве домов для жителей расселённого приграничья.