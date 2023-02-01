Путин: Приоритетная задача — ликвидировать возможность обстрелов Белгородской области

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
На совещании 1 февраля президент Владимир Путин отметил, что одна из главных задач сейчас — не допустить саму возможность обстрелов приграничных регионов РФ со стороны Украины.
«Приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», — заявил глава государства.
Главной темой совещания, напомним, стало восстановление жилья, разрушенного в результате обстрелов и ЧС. На встрече в режиме ВКС присутствовал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Начали совещание с темы восстановления разрушенных домов жителей приграничья: Белгородской, Брянской, Курской областей.
«Многие люди оказались в сложной ситуации лишились жилья, вынуждены были переехать к родственникам или в пункты временного размещения», — согласился президент.
По итогам совещания стало известно о том, что Белгородской области выделят 9,4 млрд рублей на строительство жилья.