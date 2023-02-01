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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Путин: Приоритетная задача — ликвидировать возможность обстрелов Белгородской области

1 февраля 2023, 15:09
Фото: kremlin.ru

Путин поставил задачу не допускать обстрелов приграничных регионов

Президент при этом добавил, что это дело Минобороны РФ. Помимо Белгородской области, глава государства призвал поддержать жителей и других приграничных регионов, в том числе Брянской и Курской областей.
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СВО

На совещании 1 февраля президент Владимир Путин отметил, что одна из главных задач сейчас — не допустить саму возможность обстрелов приграничных регионов РФ со стороны Украины.

«Приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», — заявил глава государства.

Главной темой совещания, напомним, стало восстановление жилья, разрушенного в результате обстрелов и ЧС. На встрече в режиме ВКС присутствовал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Начали совещание с темы восстановления разрушенных домов жителей приграничья: Белгородской, Брянской, Курской областей.

«Многие люди оказались в сложной ситуации лишились жилья, вынуждены были переехать к родственникам или в пункты временного размещения», — согласился президент.

По итогам совещания стало известно о том, что Белгородской области выделят 9,4 млрд рублей на строительство жилья.

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Жилье#Совещание#Спецоперация#СВО#Обстрел#Белгородская область#Владимир Путин#Вячеслав Гладков
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