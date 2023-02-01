Псевдоадвокат после обмана белгородки на 2 млн рублей сам попал под уголовное дело

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Жительница Нового Оскола попала под уголовное дело. Защищать её интересы в суде вызвался индивидуальный предприниматель, хотя адвокатом он не был.
Мужчина убедил жительницу региона, что нужно дать взятку должностным лицам, чтобы её освободили от уголовного преследования. Она поверила ему и отдала в целом более 2 млн рублей.
Крупную сумму мужчина «нужным людям» так и не передал. Деньги он оставлял себе. Работу «адвоката» пресекла ФСБ.
Теперь мужчина и сам стал фигурантом уголовного дела. За мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ему грозит до десяти лет тюрьмы.