Псевдоадвокат после обмана белгородки на 2 млн рублей сам попал под уголовное дело

ФСБ задержала притворявшегося адвокатом белгородского мошенника

Мужчина вызвался защищать интересы жительницы региона в суде, хотя на самом деле адвокатом не являлся. Он убедил женщину, что нужно дать взятку должностным лицам, чтобы дело против неё закрыли. Деньги он от пострадавшей получил, но потратил их в итоге на себя, рассказали в ФСБ.