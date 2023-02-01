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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Псевдоадвокат после обмана белгородки на 2 млн рублей сам попал под уголовное дело

1 февраля 2023, 11:32
Фото: 1MI

ФСБ задержала притворявшегося адвокатом белгородского мошенника

Мужчина вызвался защищать интересы жительницы региона в суде, хотя на самом деле адвокатом не являлся. Он убедил женщину, что нужно дать взятку должностным лицам, чтобы дело против неё закрыли. Деньги он от пострадавшей получил, но потратил их в итоге на себя, рассказали в ФСБ.

Жительница Нового Оскола попала под уголовное дело. Защищать её интересы в суде вызвался индивидуальный предприниматель, хотя адвокатом он не был.

Мужчина убедил жительницу региона, что нужно дать взятку должностным лицам, чтобы её освободили от уголовного преследования. Она поверила ему и отдала в целом более 2 млн рублей.

Крупную сумму мужчина «нужным людям» так и не передал. Деньги он оставлял себе. Работу «адвоката» пресекла ФСБ.

Теперь мужчина и сам стал фигурантом уголовного дела. За мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ему грозит до десяти лет тюрьмы.

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#Инна Рогова#Адвокат#Задержание#Деньги#Происшествия#Белгородская область#Новый Оскол
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