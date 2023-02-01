Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

После громкого вечера белгородцы находят обломки сбитых предметов

1 февраля 2023, 07:59
Фото: "Шёпот Шебекино"
Над двумя районами накануне сработала система ПВО. Жители региона после громких звуков обнаружили на своих участках обломки сбитых предметов. Фото они публикуют в Сети.
Сюжет
Пво

Белгородцы продолжают делиться в соцсетях снимками сбитых в небе предметов. Среди находок встречаются как небольшие осколки, так и фрагменты внушительных размеров.

Вечером 31 января система ПВО сработала над Белгородским районом и Шебекинском горокругом. При этом громко было и в Белгороде. Сообщалось о двух сбитых снарядах.

Спустя время губернатор вновь сообщил о массированном обстреле приграничных Белгородского района и Шебекинского горокруга. По словам Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших. Уже утром глава региона уточнил, что повреждения получили несколько домов.

Помимо этого, накануне СМС-предупреждения об обстреле получили жители трёх населённых пунктов: Сподарюшино в Грайворонском горокруге, Солнцевки в Белгородском районе и Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге.

Фото: "БелПлюс"
Есть повреждения: стали известны последствия работы ПВО под Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков: Сейчас один из первых тостов в Белгородской области — «За ПВО!»Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородской областьюMash: бойцы войск ПВО в Белгородской области научились обманывать HIMARS
#Инна Рогова#Пво#Обломки#Осолки#Сбитые предметы#Громкие звуки#Взрывы#Происшествия#Спецоперация#СВО#Фотофакт#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Белгородский район
Подпишитесь
Ни денег, ни окон: белгородцы продолжают жаловаться на владельца ИП по установке окон
Сегодня, 08:55
Есть повреждения: стали известны последствия работы ПВО под Белгородом
Сегодня, 06:28
Белгородцы с айфонами жалуются, что не могут скачать приложение с картой укрытий
Сегодня, 09:48
Спуститесь в укрытия: белгородцев предупредили о новом обстреле
Сегодня, 12:03
Как в Белгородской области ремонтируют дома после обстрелов ВСУ
Сегодня, 08:41
«Что это в деньгах?» Мэр Демидов поручил разобраться с «белыми пятнами» в Белгороде
Сегодня, 07:10