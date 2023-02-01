После громкого вечера белгородцы находят обломки сбитых предметов

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Белгородцы продолжают делиться в соцсетях снимками сбитых в небе предметов. Среди находок встречаются как небольшие осколки, так и фрагменты внушительных размеров.
Вечером 31 января система ПВО сработала над Белгородским районом и Шебекинском горокругом. При этом громко было и в Белгороде. Сообщалось о двух сбитых снарядах.
Спустя время губернатор вновь сообщил о массированном обстреле приграничных Белгородского района и Шебекинского горокруга. По словам Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших. Уже утром глава региона уточнил, что повреждения получили несколько домов.
Помимо этого, накануне СМС-предупреждения об обстреле получили жители трёх населённых пунктов: Сподарюшино в Грайворонском горокруге, Солнцевки в Белгородском районе и Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге.