Первый этап строительства парка аттракционов в Белгороде закончат летом

Строители заканчивают возводить стены входной группы зданий. Они создали искусственные водоёмы, которые уже наполнены водой. По словам губернатора, в будущем парке благодаря фактурному рельефу местности получатся хорошие пешие маршруты и большая зелёная зона с озером и водным каналом — можно будет покататься на катамаране.