Первый этап строительства парка аттракционов в Белгороде закончат летом

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В Белгороде на левом берегу Центрального пляжа строится парк аттракционов. Сегодня, 1 февраля, белгородские власти проверили ход работ.
Строители заканчивают возводить стены входной группы зданий. Они создали искусственные водоёмы, которые уже наполнены водой. По словам губернатора, в будущем парке благодаря фактурному рельефу местности получатся хорошие пешие маршруты и большая зелёная зона с озером и водным каналом — можно будет покататься на катамаране.
В парке обещают поставить разные аттракционы — от детских до экстремальных видов. Первый этап строительства парка должны сдать ко Дню города — 5 августа. Параллельно с работой над парком планируется реконструкция пляжа.