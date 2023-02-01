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Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Первый этап строительства парка аттракционов в Белгороде закончат летом

1 февраля 2023, 11:20
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Гладков проверил площадку строительства будущего парка аттракционов в Белгороде

В областном центре проверили процесс работы над крупным развлекательным проектом. Губернатор рассказал, что уже успели сделать.

В Белгороде на левом берегу Центрального пляжа строится парк аттракционов. Сегодня, 1 февраля, белгородские власти проверили ход работ.

Строители заканчивают возводить стены входной группы зданий. Они создали искусственные водоёмы, которые уже наполнены водой. По словам губернатора, в будущем парке благодаря фактурному рельефу местности получатся хорошие пешие маршруты и большая зелёная зона с озером и водным каналом — можно будет покататься на катамаране.

В парке обещают поставить разные аттракционы — от детских до экстремальных видов. Первый этап строительства парка должны сдать ко Дню города — 5 августа. Параллельно с работой над парком планируется реконструкция пляжа.

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Центральный пляж Белгорода ждёт трёхлетняя реконструкция
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#Ася Дугнист#Город#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Парк аттракционов#Центральный пляж
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