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Новый обстрел и деньги на восстановление жилья: итоги среды в Белгородской области

1 февраля 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
Под огнём ВСУ оказалось село в Грайворонском горокруге, региону выделили 9,4 млрд рублей на строительство разрушенного обстрелами жилья, а ёлку на Соборной площади всё-таки принялись разбирать. Подробности — в обзоре.

Новый день — новый обстрел

1 февраля под огнём ВСУ оказалось село Новостроевка в Грайворонском горокруге. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Незначительные разрушения зафиксировали в трёх частных домах. Снаряд попал и на территорию фермерского хозяйства. Повреждения получили хозпостройки и спецтехника.

Ранее жителям села прислали СМС с просьбой срочно уйти в укрытия.

Три дома и фермерское хозяйство пострадали в результате обстрела Белгородской области
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Деньги на восстановление и недопустимость обстрелов приграничья

1 февраля Владимир Путин провёл совещание с членами правительства РФ и главами нескольких регионов. Обсуждалась ситуация с жильём, разрушенным в результате обстрелов и ЧС.

По итогам стало известно, что Белгородская область получит на строительство домов для отселённых жителей приграничья 9,4 млрд рублей. Деньги готовы выделить в кратчайшие сроки. Участки для работ уже подготовлены.

Ситуацию в Белгородской области зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин назвал наиболее сложной. По его словам, из-за обстрелов ВСУ в регионе пришлось отселить более 3,7 тыс. человек.

Президент Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что приоритетная задача сейчас — ликвидировать саму возможность обстрелов приграничных регионов.

Белгородская область получит 9,4 млрд на строительство домов для жителей приграничья
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Разбирают ёлку

Главное новогоднее украшение Белгорода в этом зимнем сезоне простояло довольно долго. Демонтировать ёлку начали только 1 февраля.

Утром на площади заметили специальную технику и рабочих. В Белгорблагоустройстве подтвердили, что занимаются демонтажем. По их словам, весь комплекс работ — от разбора до распаковки и отправления на склад — займёт две недели.

Новогоднюю иллюминацию в Белгороде ранее предложили убирать поэтапно. Известно также, что каток в Центральном парке хотят сохранить до весны.

Ёлку на Соборной площади Белгорода начали разбирать
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