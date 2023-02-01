Новый обстрел и деньги на восстановление жилья: итоги среды в Белгородской области

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1 февраля под огнём ВСУ оказалось село Новостроевка в Грайворонском горокруге. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Незначительные разрушения зафиксировали в трёх частных домах. Снаряд попал и на территорию фермерского хозяйства. Повреждения получили хозпостройки и спецтехника.
Ранее жителям села прислали СМС с просьбой срочно уйти в укрытия.
1 февраля Владимир Путин провёл совещание с членами правительства РФ и главами нескольких регионов. Обсуждалась ситуация с жильём, разрушенным в результате обстрелов и ЧС.
По итогам стало известно, что Белгородская область получит на строительство домов для отселённых жителей приграничья 9,4 млрд рублей. Деньги готовы выделить в кратчайшие сроки. Участки для работ уже подготовлены.
Ситуацию в Белгородской области зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин назвал наиболее сложной. По его словам, из-за обстрелов ВСУ в регионе пришлось отселить более 3,7 тыс. человек.
Президент Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что приоритетная задача сейчас — ликвидировать саму возможность обстрелов приграничных регионов.
Главное новогоднее украшение Белгорода в этом зимнем сезоне простояло довольно долго. Демонтировать ёлку начали только 1 февраля.
Утром на площади заметили специальную технику и рабочих. В Белгорблагоустройстве подтвердили, что занимаются демонтажем. По их словам, весь комплекс работ — от разбора до распаковки и отправления на склад — займёт две недели.
Новогоднюю иллюминацию в Белгороде ранее предложили убирать поэтапно. Известно также, что каток в Центральном парке хотят сохранить до весны.