Ни денег, ни окон: белгородцы продолжают жаловаться на владельца ИП по установке окон

Местная жительница Марина не получила свои окна ещё в 2018 году. В 2019 году о ситуации Марины снимали репортаж на ГТРК Белгород. Девушка заказала раму на балкон в декабре 2018 года. Отдала Гончарову предоплату в размере 90 тыс. рублей. Предприниматель пообещал установить окна в течение 2-3 недель. Позже перенёс срок из-за новогодних праздников. Но окон Марина и после праздников не получила. Встретилась Марина с Егором Гончаровым уже в суде. Между сторонами было заключено мировое соглашение. Гончаров должен был вернуть деньги Марине. Однако денег девушке так никто не вернул.