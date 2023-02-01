Ни денег, ни окон: белгородцы продолжают жаловаться на владельца ИП по установке окон

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Ранее мы уже писали о претензиях местных жителей к ИП Гончарова Е. В. Под постом «Бел.Ру» в соцсетях Валерий Тужилкин написал, что Гончаров Егор якобы берёт почти всю сумму предоплатой и на этом «его деятельность заканчивается». Журналист «Бел.Ру» связалась с Тужилкиным. По словам мужчины, окна у Гончарова он заказал в октябре прошлого года.
Гончаров написал срок изготовления окон — две недели. Я оплатил всю сумму. За установку и доставку не платил. Но ни денег, ни окон нет. На этой неделе планирую писать заявление в суд.
Валерий Тужилкин
Белгородка Елизавета со своим братом хотели поменять окна в доме ещё в августе. Их дом разделён на двух хозяев. О Гончарове семья узнала с сайта объявлений. По словам Елизаветы, Егор Гончаров предлагал её брату сидку за установку окон. Брат ответил, что подумает.
Через какое-то время Егор позвонил брату, он прям навязывался, чтобы поставить окна, скидки предлагал. 30 августа брат заключил с ним договор, нужно было поменять два окна. Вышло это на сумму 24 тыс. рублей. Егор сказал, что берёт предоплату в сумме 80%. Брат ему отдал 20 тыс. рублей. 4 тыс. должен был отдать уже после установки. 31 августа я подумала, что пусть один человек сделает в нашем доме окна. Попросила брата, чтобы заказал и мне. 40 тыс. рублей мои окна вышли, 35 тыс. рублей — предоплата.
Елизавета
Как отметила Елизавета, окна Гончаров пообещал установить в течение двух недель. После двух недель семья связалась с предпринимателем, однако тот сообщил, что в настоящий момент у него много заказов.
Я поняла, что окон мы не дождёмся. Начала звонить Гончарову и просить вернуть деньги. Каждый понедельник звонила, но ответ один и тот же: «Мы всё решим». До сих пор ждём.
Елизавета
В итоге Елизавета с братом нашли юриста, который в настоящий момент занимается их проблемой.
Местная жительница Марина не получила свои окна ещё в 2018 году. В 2019 году о ситуации Марины снимали репортаж на ГТРК Белгород. Девушка заказала раму на балкон в декабре 2018 года. Отдала Гончарову предоплату в размере 90 тыс. рублей. Предприниматель пообещал установить окна в течение 2-3 недель. Позже перенёс срок из-за новогодних праздников. Но окон Марина и после праздников не получила. Встретилась Марина с Егором Гончаровым уже в суде. Между сторонами было заключено мировое соглашение. Гончаров должен был вернуть деньги Марине. Однако денег девушке так никто не вернул.
Мы с ним созванивались полгода назад. Он сказал, что истёк срок по судебному иску. Сказал, что ничего нам не должен.
Марина
Сейчас этим делом также занимается юрист.
В редакцию «Бел.Ру» с аналогичной проблемой обратилась жительница Губкина Елена. Рассказала, что в начале октября увидела на сайте объявление Гончарова об установке окон. Семья планировала застеклить веранду.
Мы связались с Егором. Сказал, что, конечно, приезжайте. В течение трёх дней он раз 30 нам позвонил. Нас это должно было, конечно, насторожить, потому что слишком настойчивый мужчина. Ну мы и поехали в Белгород. Пообещал он установить окна в течение трёх недель. Отметил, что заказывает окна у друга в Курске, поэтому их нам сделают быстро, но нужна 100-процентная оплата. Мы отдали ему 90 тыс. рублей. Заключили договор.
Елена
Окон семья также не увидела. Звонил Гончарову супруг Елены, тот отвечал, что окна ещё не готовы. Позже предприниматель сообщил, что окна будут готовы в течение 60 рабочих дней.
Муж понял, что нас обманули. Но всё равно ещё оставалась надежда. Звонили Гончарову снова. Он говорил, что перед Новым годом много заказов. Позже он сказал, что не знает нас и начал грубо разговаривать. Я пригрозила заявлением в полицию. Через 10 минут Гончаров перезвонил, сразу вспомнил, кто мы. Сказал, что выйдет на работу 3 января и всё сделает.
Елена
В итоге семья написала заявление в полицию, за помощью девушка также планировала обратиться к губернатору.
Своей историей с «Бел.Ру» поделился также белгородец Руслан. Он заказал в августе в ИП Гончаров Е.В. входную дверь, внёс предоплату в размере 80% от стоимости (30 тыс. рублей из 35 тыс. рублей).
На вопрос, почему такая большая предоплата, Гончаров отвечал, что размер нестандартный. В течение месяца обещал изготовить и установить. Договор составили, никаких подозрений не возникло. А через месяц начал ему звонить и узнавать, когда будет готова дверь. Гончаров говорил, что нужно немного подождать, просил перезвонить через неделю, а потом - ещё через неделю.
Руслан
В начале ноября мужчина попросил Гончарова вернуть деньги, он согласился и пообещал скинуть к концу недели, сообщил Руслан. Деньги так и не поступили на счёт.
Затем я позвонил в Роспотребнадзор, где с данным ИП хорошо знакомы. После того, как я рассказал свою историю о заказе двери, первый вопрос, который мне задали: «Случайно не ИП Гончаров Е.В.?» За всё время он вернул только 5 т.р в начале декабря. Остальную сумму обещает вернуть по сегодняшний день.
Руслан
Журналист «Бел.Ру» также связалась с юристом Валерией Шиленко, которая в настоящий момент занимается делами белгородцев, столкнувшимися с «оконными проблемами». По словам Валерии, у них сформировалась группа людей из 30 человек.
Я сейчас помогаю людям, уже 30 человек в нашей группе. Я написала заявление в полицию 1 декабря. До сих пор никакого результата. Людей не вызывают. Написала пока только от одного человека. Гончаров берёт деньги с людей, кому-то что-то, может, и отдаёт. Но он даже, похоже, не заключает договор с производителями окон. Потому что сколько раз мы его просили принести подтверждение, он этого не делает.
Валерия Шиленко
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в судах с 2015 года Гончаров выступал в качестве ответчика 58 раз.
В базе судебных приставов значится, что у Гончарова имеются многочисленные задолженности. В ряде случаев приставы не смогли найти у должника имущество или установить его местонахождение. Всего было завершено 23 производства на сумму 81 689 рублей.