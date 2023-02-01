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Published Сегодня, 08:40

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Updated Сегодня, 08:42

Неспокойный вечер в Белгородской области дополнили звуки автоматной очереди

1 февраля 2023, 08:40
Фото: 1MI

Власти района в Белгородской области объяснили звуки автоматной очереди

Громко вечером 31 января было не только в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском горокруге. Звуки другого характера слышали жители ещё одного муниципалитета. Власти объяснили, с чем это было связано.
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СВО

Вечером 31 января неспокойно было не только в Белгородском районе и Шебекинском горокруге. Жителей Краснояружского района испугали звуки автоматной очереди.

Опасения краснояружцев прокомментировал глава муниципалитета Андрей Миськов.

Звуки связаны с работой ВС России. Опасности для жителей посёлка Красная Яруга и района нет. В случае возникновения реальной необходимости оперативные службы заблаговременно, используя системы оповещения, в том числе средства мобильной связи, радио и телевидения, объявят о порядке необходимых действий.
Андрей Миськов

Система ПВО накануне сработала над Белгородским районом и Шебекинским горокругом. Бахи отчётливо слышали и жители Белгорода. После громких звуков жители региона обнаружили обломки сбитых предметов.

После громкого вечера белгородцы находят обломки сбитых предметов
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#Инна Рогова#Приграничье#Автоматная очередь#Громкие звуки#Военнослужащие#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Красная Яруга#Краснояружский район#Андрей миськов
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