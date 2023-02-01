Неспокойный вечер в Белгородской области дополнили звуки автоматной очереди

Власти района в Белгородской области объяснили звуки автоматной очереди

Громко вечером 31 января было не только в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском горокруге. Звуки другого характера слышали жители ещё одного муниципалитета. Власти объяснили, с чем это было связано.