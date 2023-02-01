Неспокойный вечер в Белгородской области дополнили звуки автоматной очереди

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Вечером 31 января неспокойно было не только в Белгородском районе и Шебекинском горокруге. Жителей Краснояружского района испугали звуки автоматной очереди.
Опасения краснояружцев прокомментировал глава муниципалитета Андрей Миськов.
Звуки связаны с работой ВС России. Опасности для жителей посёлка Красная Яруга и района нет. В случае возникновения реальной необходимости оперативные службы заблаговременно, используя системы оповещения, в том числе средства мобильной связи, радио и телевидения, объявят о порядке необходимых действий.
Андрей Миськов
Система ПВО накануне сработала над Белгородским районом и Шебекинским горокругом. Бахи отчётливо слышали и жители Белгорода. После громких звуков жители региона обнаружили обломки сбитых предметов.