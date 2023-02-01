Народная программа ЕР дополнена разделом о новых регионах

«Реализация народной программы является одной из основных и приоритетных задач партии, именно в ней отражены главные запросы жителей страны. В Белгородской области реализация программы проходит непрерывно, к примеру только за 2022 год в рамках направления «Современное образование и передовая наука» школьный автопарк в регионе пополнился 132 автобусами, глобальные перемены прошли на 12 объектах образования, ещё на 5 объектах работы продолжаются – это капитальный ремонт и строительство школ.