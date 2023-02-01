Народная программа ЕР дополнена разделом о новых регионах

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Лидер единороссов подчеркнул, что социальные стандарты, обязательные для всех жителей Российской Федерации, должны распространяться и на жителей новых регионов, пишет rostovgazeta.ru.
Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, в свою очередь, отметил, что новые положения народной программы предусматривают работу по максимально быстрой интеграции новых субъектов в жизнь Российской Федерации. Это означает и обеспечение жителей этих территорий образованием, медициной и другими соцуслугами по российским стандартам.
В новой редакции программы есть пункт о капремонтах колледжей и техникумов, по аналогии с проводимым ранее капремонтом школ. Уже в этом году единороссы при участии Минпросвещения проведут инвентаризацию этих заведений. Средства на ремонт будут запланированы в госбюджете 2024 - 2026 годов.
На модернизацию инфраструктуры регионов деньги, по предложению ЕР, заложены уже в бюджете этого года. Также предусмотрена модернизация лифтового хозяйства в МКД. Есть в программе и пункт о разрешении для регионов использовать деньги из госбюджета на благоустройство пришкольных территорий, в том числе на строительство спортплощадок.
Турчак отметил, что “Единая Россия” не собирается отказываться ни от одного ранее включённого в народную программу пункта. Дмитрий Медведев напомнил, что единороссы на 92% выполнили показатели, на 2022 год.
По данным портала ER.RU, отчёт об их выполнении будет оформлен в виде доклада и направлен президенту РФ.
«Реализация народной программы является одной из основных и приоритетных задач партии, именно в ней отражены главные запросы жителей страны. В Белгородской области реализация программы проходит непрерывно, к примеру только за 2022 год в рамках направления «Современное образование и передовая наука» школьный автопарк в регионе пополнился 132 автобусами, глобальные перемены прошли на 12 объектах образования, ещё на 5 объектах работы продолжаются – это капитальный ремонт и строительство школ.
Также в регионе активно реализуется работа по сопровождению объектов в рамках «Партийного десанта»: партийцы, депутаты разных уровней вместе с представителями общественности контролируют ход выполнения работ на объектах, строящихся или преобразовывающихся в рамках народной программы партии. За прошедший год в регионе было проведено порядка 130 выездов, а в состав групп, проводящих мониторинг, вошли более 500 человек», – рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков.