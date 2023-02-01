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Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Командиры белгородской теробороны получили семь внедорожников

1 февраля 2023, 16:59
Фото: скрин из видео Вячеслава Гладкова
Содержать автомобили будут главы муниципалитетов. Поставили «Пикапы» в Бегород и ещё пять горокругов, сообщил губернатор.
Сюжет
СВО

Сегодня, 1 февраля, в батальоны территориальной самообороны привезли семь внедорожников. Ключи от машин вручили командирам.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что сейчас эти автомобили очень важны в теробороне — для разных задач в приграничье. Получили отечественные УАЗ «Пикапы» в Белгороде, Старооскольком, Шебекинском, Грайворонском и Валуйском горокругах, а также в Белгородском районе.

Эти автомобили особенно важны для выполнения самых различных задач на территориях, граничащих с соседним государством. Отдельные слова благодарности всем бойцам территориальной самообороны за их гражданскую позицию и желание защищать нашу Белгородскую область.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Содержать внедорожники будут главы муниципалитетов: снабжать топливом и другими расходными материалами. Сохранность же машин остаётся за командирами батальонов.


Видео: соцсети Вячеслава Гладкова
Белгородские батальоны теробороны не станут вооружать
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