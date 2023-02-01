Командиры белгородской теробороны получили семь внедорожников

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что сейчас эти автомобили очень важны в теробороне — для разных задач в приграничье. Получили отечественные УАЗ «Пикапы» в Белгороде, Старооскольком, Шебекинском, Грайворонском и Валуйском горокругах, а также в Белгородском районе.