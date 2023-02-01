Командиры белгородской теробороны получили семь внедорожников

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Сегодня, 1 февраля, в батальоны территориальной самообороны привезли семь внедорожников. Ключи от машин вручили командирам.
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что сейчас эти автомобили очень важны в теробороне — для разных задач в приграничье. Получили отечественные УАЗ «Пикапы» в Белгороде, Старооскольком, Шебекинском, Грайворонском и Валуйском горокругах, а также в Белгородском районе.
Эти автомобили особенно важны для выполнения самых различных задач на территориях, граничащих с соседним государством. Отдельные слова благодарности всем бойцам территориальной самообороны за их гражданскую позицию и желание защищать нашу Белгородскую область.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Содержать внедорожники будут главы муниципалитетов: снабжать топливом и другими расходными материалами. Сохранность же машин остаётся за командирами батальонов.