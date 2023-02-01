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Published Сегодня, 06:57

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Католическая епархия заступилась за осуждённого в Белгороде священника Бакежински

1 февраля 2023, 06:57
Фото: Марк Бакежински / "ВКонтакте"
Настоятелю прихода Мареку Бакежински суд ранее назначил административный арест за мелкое хулиганство. Генеральный викарий Католической епархии Святого Климента Диогенес Уркиза заявил РИА «Новости», что в курсе ситуации. Он надеется, что священник сможет продолжить служение.

24 января Белгородский районный суд назначил католическому священнику из Польши Мареку Бакежински административный арест на семь суток. Это наказание ему определили по статье за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

Ситуацию прокомментировал генеральный викарий Католической епархии Святого Климента Диогенес Уркиза. По его словам, епархия в курсе произошедшего и надеется оказать необходимую поддержку. «Мы искренне желаем, чтобы положение обоих [священников — прим. ред.] было положительно урегулировано, чтобы они могли продолжить свое служение», — заявил Диогенес Уркиза информагентству.

Помимо Бакежински, генеральный викарий говорил и о другом священнослужителе. В Новочеркасске настоятель прихода Пресвятой Девы Марии Михаил Мжыглуд был осуждён за нарушение иностранным лицом правил въезда либо режима пребывания в РФ (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ). Ему назначили штраф с депортацией из страны.

Диогенес Уркиза отметил, что оба священника много лет служат в епархии и пользуются большим уважением среди прихожан.

Марек Бакежински попал в поле зрения после того, как в Сети появилась информация об его исчезновении. Он успел передать сообщение о задержании. Спустя время выяснилось, что против католического священника составили административный протокол за скандал в общественном месте, в ходе которого он «выражался грубой нецензурной бранью».

Пропавшего в Белгороде католического священника осудили за мат в общественном месте
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