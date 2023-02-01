Католическая епархия заступилась за осуждённого в Белгороде священника Бакежински

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
24 января Белгородский районный суд назначил католическому священнику из Польши Мареку Бакежински административный арест на семь суток. Это наказание ему определили по статье за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).
Ситуацию прокомментировал генеральный викарий Католической епархии Святого Климента Диогенес Уркиза. По его словам, епархия в курсе произошедшего и надеется оказать необходимую поддержку. «Мы искренне желаем, чтобы положение обоих [священников — прим. ред.] было положительно урегулировано, чтобы они могли продолжить свое служение», — заявил Диогенес Уркиза информагентству.
Помимо Бакежински, генеральный викарий говорил и о другом священнослужителе. В Новочеркасске настоятель прихода Пресвятой Девы Марии Михаил Мжыглуд был осуждён за нарушение иностранным лицом правил въезда либо режима пребывания в РФ (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ). Ему назначили штраф с депортацией из страны.
Диогенес Уркиза отметил, что оба священника много лет служат в епархии и пользуются большим уважением среди прихожан.
Марек Бакежински попал в поле зрения после того, как в Сети появилась информация об его исчезновении. Он успел передать сообщение о задержании. Спустя время выяснилось, что против католического священника составили административный протокол за скандал в общественном месте, в ходе которого он «выражался грубой нецензурной бранью».