Католическая епархия заступилась за осуждённого в Белгороде священника Бакежински

Марек Бакежински попал в поле зрения после того, как в Сети появилась информация об его исчезновении. Он успел передать сообщение о задержании. Спустя время выяснилось, что против католического священника составили административный протокол за скандал в общественном месте, в ходе которого он «выражался грубой нецензурной бранью».