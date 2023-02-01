Каток в Центральном парке Белгорода планируют сохранить до весны

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» вновь затронули тему новогодних украшений. Один из местных жителей даже предложил оставить ёлку на площади города до Масленицы. Но так делать, конечно, не будут. Ёлку, как и говорил Вячеслав Гладков ранее, начнут убирать в ближайшие дни, а украшения ещё будут радовать белгородцев в феврале.