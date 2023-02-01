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Posted Сегодня, 21:58

Published Сегодня, 21:58

Modified Сегодня, 22:00

Updated Сегодня, 22:00

Каток в Центральном парке Белгорода планируют сохранить до весны

31 января 2023, 21:58
Фото: Соцсети мэра Валентина Демидова
Также губернатор области надеется, что белгородцы до начала весны смогут покататься на лыжах.

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» вновь затронули тему новогодних украшений. Один из местных жителей даже предложил оставить ёлку на площади города до Масленицы. Но так делать, конечно, не будут. Ёлку, как и говорил Вячеслав Гладков ранее, начнут убирать в ближайшие дни, а украшения ещё будут радовать белгородцев в феврале.

Глава региона также отметил, что каток в Центральном парке планируется сохранить до весны.

Будем надеяться, что каток в Центральном парке имени В. И. Ленина ещё проработает до весны, как и лыжня на велолыжероллерной трассе «Олимпия».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, 30 января, губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову задали вопрос касательно новогодних украшений города: как долго ёлка и иллюминация будут радовать белгородцев? А утром 31 января губернатор предложил оставить украшения на Соборной площади города и в феврале.

Новогодние украшения в Белгороде останутся до конца января
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#Александра Склярова#Новогодние украшения#Ледовый каток#Город#Новости Белгорода#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков
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