Каток в Центральном парке Белгорода планируют сохранить до весны

Posted Сегодня, 21:58
Published Сегодня, 21:58
Modified Сегодня, 22:00
Updated Сегодня, 22:00
В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» вновь затронули тему новогодних украшений. Один из местных жителей даже предложил оставить ёлку на площади города до Масленицы. Но так делать, конечно, не будут. Ёлку, как и говорил Вячеслав Гладков ранее, начнут убирать в ближайшие дни, а украшения ещё будут радовать белгородцев в феврале.
Глава региона также отметил, что каток в Центральном парке планируется сохранить до весны.
Будем надеяться, что каток в Центральном парке имени В. И. Ленина ещё проработает до весны, как и лыжня на велолыжероллерной трассе «Олимпия».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, 30 января, губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову задали вопрос касательно новогодних украшений города: как долго ёлка и иллюминация будут радовать белгородцев? А утром 31 января губернатор предложил оставить украшения на Соборной площади города и в феврале.